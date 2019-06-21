З 1 липня Львів повертає повноваження вивезення ТПВ: за останні 2 роки місто напрацювало і реалізувало ряд заходів у цій сфері Суспільство | 20-06-2019, 22:28 0 103

З липня 2017 року, відповідно до Меморандуму підписаного між ЛОДА і Львівською міською радою, повноваження вивезення відходів зі Львова були передані ЛОДА. У зв’язку з цим з міського бюджету перераховувалося Львівській ОДА 300 млн. грн в рік. З 1 липня 2019 року Львівська міська рада повертає повноваження щодо вивезення ТПВ з міста. За останні 2 роки місто напрацювало і реалізовано ряд заходів у сфері комплексного поводження з відходами. Також сьогодні на сесії ЛМР було погоджено Програму відшкодування перевізникам додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів. Як повідомив Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, ця Програма діяла до передання повноважень ЛОДА. Зараз її деталізували та прописали чіткий контроль за відслідковуванням роботи перевізників і компенсації їм витрат за перевезення ТПВ на полігони, що розташовані на далеких відстанях від Львова.

«З 1 липня ми забираємо повноваження по вивезенню ТПВ з міста Львова. Програма відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів, яку сьогодні затвердили ухвалою сесії, — це та ж Програма, яка діяла до того, як ми передавали ці функції ЛОДА, лише більше деталізована. У Програмі чітко розписано, які документи мають подати перевізники, щоб отримати відшкодування. Отож, по факту ця Програма — це порядок подання документів, порядок проведення розрахунків і, відповідно, надання компенсації за додаткові витрати за вивезення ТПВ перевізникам. Адже є полігони на різних відстанях, як в межах Львівської області, так і в інших областях.



Юридичною особою, яка буде здійснювати розрахунки, став департамент з питань поводження з відходами. Для цього буде встановлено GPS-трекери на машинах та буде чіткий контроль за кожною тонною відходів", — розповідає Сергій Бабак, заступник міського голови Львова.



Останні 2 роки питанням вивезення ТПВ займалася ЛОДА, якій місто перераховувало 300 млн. грн в рік за ці послуги. За словами Сергія Бабака, згідно з підписаним Меморандумом про передання повноваження на вивезення ТПВ, ЛОДА мала надавати Львівській міській раді щомісячні звіти про використані кошти. Однак, за весь час місто не отримало від області жодного звіту.



«Ми теж працюватимемо в межах таких же коштів, які виділяли області — тобто матимемо 25 млн. грн щомісячно на компенсацію додаткових витрат перевізникам. Плануємо звітувати і публічно показувати, куди була вивезена кожна тонна сміття і на що пішли кошти.



Юридично, з 1 липня, коли до нас перейдуть повноваження, ми можемо оголосити конкурс на визначення перевізників ТПВ. Згідно з чинним законодавством у цій сфері, перший місяць перевізники будуть возити сміття по тимчасових договорах. А вже після конкурсу з переможцями укладемо постійні договори. І якщо не буде політики у цій сфері, то загрози у ситуації з вивезенням ТПВ я не бачу", — продовжує Сергій Бабак.



Гострою проблемою Львова та ряду міст Львівської області залишається необхідність облаштування регіонального полігону для захоронення відходів. Як відзначає посадовець, незважаючи на сотні листів-звернень Львівської міської ради до Президента, Прем’єра, Віце-прем'єра, Міністра регіонального розвитку, голови ВРУ і голови ЛОДА — із проханням виконати норму закону і виділити земельну ділянку для облаштування полігону, ситуація залишається невирішеною. Тому 8 міст Львівщини підписали Меморандум про співпрацю в цьому питанні. Цілями підписаного Меморандуму було визначено створення регіонального полігону захоронення ТПВ у відповідності до Національної стратегії поводження з відходами, впровадження перероблення ТПВ та відбір вторсировини та ін. В свою чергу Львівська міська рада зобов’язується розробити проектно-кошторисну документацію для будівництва регіонального полігону та за власний кошт профінансувати будівництво регіонального полігону захоронення ТПВ.



Підписаний Меморандум підтримало Львівське регіональне відділення Асоціації міст України і звернулося до чинного президента України — Володимира Зеленського з проханням втрутитися у вирішення порушеного питання, надати відповідне доручення голові Львівської ОДА щодо невідкладної організації виконання вимог Національної стратегії поводження з відходами в частині будівництва регіонального полігону.



«За цей час, відколи ми піднімаємо питання виділення земельної ділянки для полігону, його вже можна було облаштувати. Я не бачу іншого шляху, як облаштування регіонального полігону ТПВ. Тому чекаємо нового губернатора, сідаємо за стіл переговорів, щоб спільно вирішити це питання. Облаштування регіонального полігону — це вирішення ситуації з ТПВ для більшості міст Львівської області», — додає Сергій Бабак



Також місто працюємо над будівництвом сміттєпереробного заводу. Завод, який збудують у Львові, буде працювати за технологією механіко-біологічної переробки. Такий сміттєпереробний комплекс також відповідає вимогам Національної стратегії поводження з відходами до 2030 року, яка ґрунтується на найкращих технологіях, які діють у Європі та визнані Європою ефективними у вирішенні проблеми переробки відходів. Будувати сміттєпереробний комплекс зголосилися 12 компаній. До другого туру увійшло п’ять провідних європейських компаній, які збудували аналогічні сміттєпереробні комплекси у Європі. Це компанії з Польщі, Німеччини, Греції, консорціум компаній з Австрії та Туреччини, Нідерландів та Литви. Переможця визначить ЄБРР.



«При побудові сміттєпереробного комплексу у Львові буде використано пресувальну лінію, яку планували встановити в Рясному. Її доцільно запустити, адже вона дозволяє в рази зменшити об’єми сміття. Тому ще раз говоритимемо з мешканцями і депутатам, щоб мати спільну думку і пресувати хоча б пластик і папір. Вивозити спресований пластик і папір економічно вигідно і таке відсортоване, спресоване сміття не везеться на полігон, а на фірми, які їх переробляють.



Також ми працюємо над організацією сортування сміття на рівні мешканців, облаштовуємо підземні контейнери для сміття. Зокрема ЛКП «Львівспецкомунтранс» облаштує такий майданчик у Залізничному районі. Це буде другий у Львові підземний майданчик для сміття. Перший облаштувало ТзОВ «Грінера Україна» у Галицькому районі. Плануємо при видачі містобудівних умов пропонувати забудовникам зразу ж встановлювати такі підземні контейнери для ТПВ.



У Львові також облаштовано майданчик для збору великогабаритного сміття на вул. Жовківська, 18. Сьогодні туди везуть великогабаритні відходи, однак непоодинокі випадки, коли можна побачити таке сміття по місту. Тому хочу відзначити, що влада може запроваджувати багато хороших і потрібних проектів, але щоб вони діяли, має бути зворотна реакція від населення. Питання правильного поводження з відходами — це також питання культури людей у цій сфері", — додав Сергій Бабак.