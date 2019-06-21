Укрзалізниця відмовляється передавати колишнє приміщення поліклініки для школи № 65 Суспільство | 20-06-2019, 22:29 0 111

ПрАТ «Укрзалізниця» вкотре відмовилась передати приміщення колишнього дитячого поліклінічного відділення № 2 (вул. Роксоляни, 33-а) для організації навчального процесу СЗШ № 65. Про це сьогодні, 20 червня, на сесії ЛМР доповіла начальниця управління комунальної власності Інна Свистун.

«Нежитлова будівля площею 862,7 кв. м на сьогодні зареєстрована на праві державної власності за лікарнею Львівської залізниці — державним закладом Міністерства інфраструктури України. Листи про те, щоб цей орган передав у власність міста цю будівлю, надсилали ще з 2016 року. На останні листи, які скеровувало міське управління освіти до акціонерного товариства „Українська залізниця“, Львівську міську раду повідомили, що товариство не має право безоплатно передавати майно, що це приміщення в подальшому будуть використовувати в господарській діяльності, тому Укрзалізниця вважає недоцільною передачу будівлі колишньої дитячої поліклініки в комунальну власність», — розповіла Інна Свистун.



Оскільки на сьогодні є очевидне бажання міста і мешканців щодо передачі цього приміщення у комунальну власність, дорожньою картою організації такої передачі могли б стати такі кроки:



ініціація прийняття на сесії Львівської міської ради ухвали про надання згоди про прийняття такого об’єкту у власність територіальної громади;

звернення до Кабінету міністрів з проханням ініціювати винесення розпорядчого документу про передачу приміщення у власність міста.



Окрім цього на засіданні сесії дали три протокольні доручення щодо цього питання:



до управління земельних ресурсів з проханням надати інформацію про всі земельні ділянки, які орендуються Укрзалізницею, Львівською залізницею або їх дочірними підприємствами;

до департаменту економічної політики щодо виділення коштів та розробки проектно-кошторисної документації на будівництво нової школи в районі вулиці Роксоляни (якщо питання з Укрзалізницею так і не вирішиться);

на підготовку проекту ухвали сесії про прийняття у власність цього об’єкту.