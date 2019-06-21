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Сесія міської ради підтримала петицію «Генплан Львова — стратегія міста для львів’ян»

Суспільство | 20-06-2019, 22:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 108 108    
Сесія міської ради підтримала петицію «Генплан Львова — стратегія міста для львів’ян»
Сьогодні, 20 червня, під час сесії Львівської міської ради було розглянуто та підтримано петицію «Генплан Львова — стратегія міста для львів’ян». У місті підготують дорожню карту щодо вирішення порушених у ній питань. За цю петицію проголосувало 50 депутатів.
Нагадаємо, 11 квітня 2019 року на порталі e-dem.in.ua — Єдина система місцевих петицій було зареєстровано електронну петицію під назвою «Генплан Львова — стратегія міста для львів’ян». Автором петиції є Беньо Володимир Богданович. 25 травня 2019 року ця петиція набрала необхідних 500 голосів на підтримку.

«Ніхто не заперечує проти того, що генеральний план може мінятися, хочу уточнити: генеральний план кожні п’ять років не повинен мінятися, а може мінятися. По-друге, комплексна стратегія, інтегрована концепція розвитку міста є в стані розроблення і вона є в стадії обговорення. І ця робота триває за участю іноземних експертів, яких за останні два роки вже приїжджало десятки.

Я нічого не маю проти, щоб ви проголосували за цю ухвалу, але зауважу, що генеральний план не буде змінений до того часу, поки не буде ухвалено історико-архітектурний опорний план, який є зараз в розробці управління охорони історичного середовища. Тому в незалежності прийнятого вами рішення, це не змінить порядку розроблення змін до генерального плану. Більше того, скільки садків і шкіл не позначають в генеральному плані, а є власне в більш детальних планах зонування, я не маю нічого проти цієї ухвали, але якщо ми виділимо гроші в цьому році до ухвалення опорного плану, вони будуть знов не ефективно використані", — розповів Юліан Чаплінський, начальник управління архітектури та урбаністики.

«Система автостоянок і багатоповерхових паркінгів навколо історичного центру, ідеально курсуючий громадський транспорт, трамвайні колії в Лисиничах, Рясне, розширена мережа тролейбусних ліній, ландшафтно-рекреаційні території і зелені насадження у кожному кварталі, достатня кількість місць у дошкільних навчальних закладах, нові школи, інноваційний сміттєпереробний завод, метро, хордові магістралі, 15 пожежних станцій, — це все є Львів, відповідно до Генерального плану, затвердженого ухвалою ЛМР у 2010 році.

Станом на 2019 рік, через хаотично відкориговані детальні плани територій з грандіозними новобудовами на місцях рекреаційних, промислових, освітніх та бізнес-зон — чинний Генплан м. Львова втратив реалістичність.

Саме розроблення місцевих правил забудови могли б надати розуміння міського розвитку усім львів’янам. Житлове будівництво і території придатні під житлову забудову у місті розвиваються не відповідно до Генплану, а у відповідності до наявності вільних земельних ділянок, незалежно від цільового призначення, стану інженерних мереж, наявності соціальної інфраструктури та транспортного сполучення.

Далекоглядне, міцне та витривале місто для майбутніх поколінь з якісною міською структурою та широкою різноманітністю, як центр економічної активності, науки, досліджень, креативних індустрій та інновацій, — це те місто, яке хоче бачити кожен львів’янин, може існувати лише при наявності актуального стратегічного документу у сфері містобудування.

Вимоги:

— прийняття ухвали ЛМР щодо коригування генерального плану міста Львова;

— виділити кошти на початок робіт по опрацюванню Генерального плану міста у 2019 році;

— в процесі коригування генерального плану міста Львова створювати вузькопрофільні експертні робочі групи за участю мешканців міста, міжнародних експертів, депутатів та чиновників", — йдеться у тексті петиції.
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