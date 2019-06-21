Управителем гуртожитків ТзОВ «Львівавтокомплектація» визначено Первинну профспілкову організацію гуртожитку ВАТ «ЛАЗ» Суспільство | 20-06-2019, 22:35 0 85 Сесія Львівської міської ради прийняла ухвалу «Про надання права управителя гуртожитків ТзОВ «Львівавтокомплектація» Первинній профспілковій організації гуртожитку ВАТ «ЛАЗ» на вул. Наукова, 16 Львівської міської професійної спілки «Захист праці».



«Зважаючи на критичну ситуацію, яка склалася з гуртожитками ТзОВ „Львівавтокомплектація“, з метою забезпечення належного утримання та ремонту спільного майна і прибудинкової території та належних умов проживання і задоволення господарсько-побутових потреб гуртожитків товариства з обмеженою відповідальністю „Львівавтокомплектація“ на вул. Кульпарківській, 139, вул. Науковій, 16, вул. Володимира Великого, 16, пропонуємо надати право управителя гуртожитків ТзОВ „Львівавтокомплектація“ на вул. Кульпарківській, 139, вул. Науковій, 16, вул. Володимира Великого, 16 Первинній профспілковій організації гуртожитку ВАТ „ЛАЗ“ на вул. Наукова, 16 Львівської міської професійної спілки „Захист праці“ шляхом створення управляючої компанії», — доповіла Гелена Пайонкевич, директор юридичного департаменту ЛМР.