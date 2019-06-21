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Справа Гандзюк: Мангер просить зустрічі з Зеленським
|Суспільство | 21-06-2019, 08:44
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|Фігурант справи про вбивство Катерини Гандзюк, голова Херсонської облради Владислав Мангер просить зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це він написав у Facebook.
"Шановний Володимире Олександровичу, якщо ви гарантуєте права усіх громадян України, то я маю право просити вас зустрітися і зі мною. Я готовий детально розповісти і показати, з чого мені придумали звинувачення порошенківські прокурори.
Також я готовий надати докази того, якими методами діє проти мене генерал СБУ Данило Доценко, який до цих пір кришує бандформування в Херсонській області", - заявив Мангер.
Голова Херсонської облради зазначив, що знає про рішення Зеленського зустрітися з батьком Катерини Гандзюк та просить незалежного розслідування.
Нагадаємо:
Віктор Гандзюк попросив про закриту зустріч із президентом Володимиром Зеленським стосовно розслідування вбивства його доньки і глава держави погодився.
31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками. 4 листопада вона померла у лікарні після багатьох операцій.
Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. За кілька місяців обвинувачені визнали свою провину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
6 червня 2019 року суд виніс вироки виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - до 6 років в'язниці.
Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.
Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в замовленні вбивства Гандзюк, але пізніше пом’якшили її.
Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.
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