Справа Гандзюк: Мангер просить зустрічі з Зеленським Суспільство | 21-06-2019, 08:44 0 69 Фігурант справи про вбивство Катерини Гандзюк, голова Херсонської облради Владислав Мангер просить зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.



Про це він написав у Facebook.



"Шановний Володимире Олександровичу, якщо ви гарантуєте права усіх громадян України, то я маю право просити вас зустрітися і зі мною. Я готовий детально розповісти і показати, з чого мені придумали звинувачення порошенківські прокурори.



Також я готовий надати докази того, якими методами діє проти мене генерал СБУ Данило Доценко, який до цих пір кришує бандформування в Херсонській області", - заявив Мангер.



Голова Херсонської облради зазначив, що знає про рішення Зеленського зустрітися з батьком Катерини Гандзюк та просить незалежного розслідування.



Нагадаємо:



Віктор Гандзюк попросив про закриту зустріч із президентом Володимиром Зеленським стосовно розслідування вбивства його доньки і глава держави погодився.

31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками. 4 листопада вона померла у лікарні після багатьох операцій.

Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. За кілька місяців обвинувачені визнали свою провину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня 2019 року суд виніс вироки виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - до 6 років в'язниці.

Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в замовленні вбивства Гандзюк, але пізніше пом’якшили її.

Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.

