США: Україна не повністю відповідає мінімальним стандартам з припинення торгівлі людьми Суспільство | 21-06-2019, 08:50 0 65 Торгівля людьми залишається гарячою проблемою для України і, незважаючи на активні зусилля уряду, країна поки не відповідає мінімальним стандартам подолання цієї проблеми, а агресія РФ створила нові виклики для України в цій сфері.



Про це йдеться в щорічному звіті про торгівлю людьми, який оприлюднив Держдеп 20 червня, передає "Голос Америки".



У звіті підкреслюється, що Україна не повністю відповідає мінімальним стандартам з припинення торгівлі людьми, але вживає значних зусиль для подолання проблеми.



Серед таких зусиль у Державному департаменті США виокремили збільшення фінансування на втілення національного плану дій, розслідування випадків примусової праці, визнання жертв та навчання відповідних посадовців, внесення змін до ККУ у вересні 2018 року.



Крім цього, відзначається прогрес у навчанні суддів, посадовців, захисті жертв.



Серед факторів, які ускладнюють боротьбу з торгівлею людьми, у Держдепі назвали те, що більшості засуджених за торгівлю людьми вдається уникнути ув'язнення через м'які вироки і можливу корупцію.



"Особливо вразливими для торгівлі людьми є переселенці, які були змушені покинути свої домівки на сході України, через агресію РФ", - йдеться у звіті.

