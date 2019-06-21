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Грузія: На світанку поліція завершила операцію з розгону мітингувальників

Суспільство | 21-06-2019, 08:53Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    
Грузія: На світанку поліція завершила операцію з розгону мітингувальників
Грузія: На світанку поліція завершила операцію з розгону мітингувальників
На світанку, після кількох годин сутичок, застосування сльозогінного газу, гумових куль та затримання кількох протестувальників, поліція завершила операцію з розгону акції протесту, яка почалась 20 червня о 19:00 на проспекті Руставелі в Тбілісі.

Про це повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода".

Зазначається, що група мітингувальників зупинилася біля будівлі Тбіліського державного університету на проспекті Чавчавадзе.

Автомобільний рух проспектом Руставелі відновили, міські служби розчистили територію від сміття.

"Підрозділи спецпризначенців повернулися до будівлі парламенту. На місці також залишаються чергувати карети швидкої допомоги.

За інформацією Суспільного мовника, решта протестувальників озброїлася камінням - за їхніми словами, з метою самозахисту. На місце починають прибувати лідери опозиції", - йдеться у повідомленні.

Пізніше лідер опозиційної партії "Нова Грузія" Георгій Вашадзе анонсував збір людей 21 червня о 19:00 на проспекті Руставелі.

"Ми знову зберемося на проспекті Руставелі о 19:00. Нам потрібно буде узгодити план дій", - сказав він.

"Те, що сьогодні зробив уряд, є абсолютно незаконним актом, спрямованим проти народу. О 19:00 ми збираємося на проспекті Руставелі, де ознайомимо громадськість з нашим планом подальших дій. Зараз важливо з'ясувати, хто затриманий, хто перебуває в лікарні і в якому стані", - додав Вашадзе.

Нагадаємо:

У Тбілісі в четвер розпочалися масові протести через скандал із російськими депутатами, що опинилися у парламенті. Один з росіян - депутат, що підтримує російську агресію - опинився у кріслі спікера.
Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби а згодом спробувала взяти штурмом парламент.
Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.
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