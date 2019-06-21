УЗ пояснила, чому закупає оливи лише у фірм із оточення депутатів Суспільство | 21-06-2019, 08:56 0 64

В "Укрзалізниці" стверджують, що готові збільшувати кількість партнерів за умови чіткого виконання усіх вимог за стандартом.



Про це йдеться у повідомленні УЗ у відповідь на розслідування ЕП.



У ньому йдеться про те, що в останні кілька років постачання олив та мастильних матеріалів "Укрзалізниці" та Міністерству оборони майже повністю монополізували кілька компаній, які пов'язують з оточенням народних депутатів Олександра Грановського та Олександра Пономарьова.



У повідомленні "Укрзалізниці" стверджується, що діючий стандарт "розроблено з урахуванням таких вимог, щоб оливи та мастила, які використовуються на залізничному транспорті, вироблялись на сучасних підприємствах за світовими стандартами якості".



"Таких підприємств в Україні небагато, наразі лише три вітчизняні підприємства мають допуск відповідно до стандарту Укрзалізниці. Ми запрошуємо до співпраці всіх вітчизняних та іноземних виробників якісних олив та мастил", - заявив директор з інженерно-технічного забезпечення Укрзалізниці Григорій Бойко.



В Укрзалізниці зауважують, що порядок допуску, який включав складну процедуру магістральних випробувань, лібералізували. Процедура включає чіткий механізм допуску олив та мастил до застосування на рухомому складі. У той же час впродовж минулого року й дотепер до Укрзалізниці надійшло лише кілька звернень від виробників щодо проходження такої атестації.