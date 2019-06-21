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ООС: Бойовики били з мінометів і зенітних установок, є поранені

Суспільство | 21-06-2019, 08:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 68 68    
ООС: Бойовики били з мінометів і зенітних установок, є поранені
Минулої доби бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, з них 5 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. 3 українських військових отримали поранення, ще 1 - бойову травму.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 21 червня.

"Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 12 разів обстріляли позиції ОС: Павлопіль, поблизу Мар'їнки, Водяне, околиці Новоселівки Другої, Березове, у районі Чермалика, Пищевик, поблизу Гнутового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 6 разів: Кримське, у районі Луганського, Травневе, околиці Майорська, Новолуганське, Новозванівка.

За даними розвідки, 20 червня двох окупантів знищено та трьох поранено.

"Від початку поточної доби обстрілів зі сторони збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.
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