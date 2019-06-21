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Саммит ЕС призвал РФ отпустить украинских моряков и вернуть корабли
|Суспільство | 21-06-2019, 09:38
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|Лидеры ЕС на саммите в очередной раз призвали Россию отпустить украинских моряков, захваченных в ноябре прошлого года, и возвратить корабли.
Об этом говорится в выводах саммита ЕС, сообщает "Европейская правда".
"Европейский Совет вновь призывает Россию безоговорочно освободить захваченных украинских моряков, вернуть захваченные суда и обеспечить свободный проход всех судов через Керченский пролив согласно международного права", - говорится в документе.
Напомним, постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия. Среди прочего, суд обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.
МИД РФ взамен выступил с заявлением, утверждая, что трибунал ООН не имел права решать судьбу пленных моряков.
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