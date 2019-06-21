Саммит ЕС призвал РФ отпустить украинских моряков и вернуть корабли Суспільство | 21-06-2019, 09:38 0 61 Лидеры ЕС на саммите в очередной раз призвали Россию отпустить украинских моряков, захваченных в ноябре прошлого года, и возвратить корабли.



Об этом говорится в выводах саммита ЕС, сообщает "Европейская правда".



"Европейский Совет вновь призывает Россию безоговорочно освободить захваченных украинских моряков, вернуть захваченные суда и обеспечить свободный проход всех судов через Керченский пролив согласно международного права", - говорится в документе.



Напомним, постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия. Среди прочего, суд обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.



МИД РФ взамен выступил с заявлением, утверждая, что трибунал ООН не имел права решать судьбу пленных моряков.