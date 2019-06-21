|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
В суботу після обіду відбудуться зміни у русі електротранспорту
|Суспільство | 21-06-2019, 12:11
| 0 86
|
|У зв’язку із проведенням Кольорового пробігу — Lviv Color Run, у суботу, 22 червня, тролейбуси маршрутів № 2 № 9 та № 12 курсуватимуть за скороченим маршрутом — до вулиці Митрополита Андрея, та у зворотному напрямку, впродовж 16.45 — 18.45 год.
«Також у проміжку 17.00 — 18.00 год можливі короткочасні затримки у русі трамваїв маршруту № 1 та № 2, що курсують через вулицю Коперника», — повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».
За інформацією управління транспорту, щодо роботи решти громадського транспорту, то відбуватиметься ситуативне призупинення руху за маршрутом забігу.
Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» просить пасажирів заздалегідь врахувати цю інформацію у плануванні маршруту пересування містом.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|У державних лісогосподарських підприємствах Львівщини проходить інвентаризація об’єктів постійної лісонасіннєвої бази...
|21-06-2019, 12:18
| >>>
|Міська рада і управління освіти не отримували жодної офіційної інформації щодо зустрічі міністра освіти і науки України в одній з львівських шкіл...
|21-06-2019, 12:16
| >>>
|У неділю, 23 червня, тролейбус № 13 курсуватиме до ТЦ «Форум»...
|21-06-2019, 12:13
| >>>
|Львів приєднується до Всеукраїнського дня «Візьми собаку на роботу»...
|21-06-2019, 12:12
| >>>
|В суботу після обіду відбудуться зміни у русі електротранспорту...
|21-06-2019, 12:11
| >>>
|Відновлено дерев’яну браму в будинку на пл. Ринок, 25: вартість робіт 42,8 тис грн...
|21-06-2019, 12:10
| >>>
|Саммит ЕС призвал РФ отпустить украинских моряков и вернуть корабли...
|21-06-2019, 09:38
| >>>
|