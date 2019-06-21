В суботу після обіду відбудуться зміни у русі електротранспорту Суспільство | 21-06-2019, 12:11 0 86 У зв’язку із проведенням Кольорового пробігу — Lviv Color Run, у суботу, 22 червня, тролейбуси маршрутів № 2 № 9 та № 12 курсуватимуть за скороченим маршрутом — до вулиці Митрополита Андрея, та у зворотному напрямку, впродовж 16.45 — 18.45 год.



«Також у проміжку 17.00 — 18.00 год можливі короткочасні затримки у русі трамваїв маршруту № 1 та № 2, що курсують через вулицю Коперника», — повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».



За інформацією управління транспорту, щодо роботи решти громадського транспорту, то відбуватиметься ситуативне призупинення руху за маршрутом забігу.



Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» просить пасажирів заздалегідь врахувати цю інформацію у плануванні маршруту пересування містом.