У неділю, 23 червня, тролейбус № 13 курсуватиме до ТЦ «Форум» Суспільство | 21-06-2019, 12:13 0 165 Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», у зв’язку із проведенням Всеукраїнських змагань «Найсильніший пожежник-рятувальник» пам’яті генерала Сергія Дмитровського, у неділю, 23 червня, тролейбуси маршруту № 13 курсуватимуть за скороченим маршрутом до ТЦ «Форум Львів». Решта громадський транспорт буде об’їжджати центр міста по вул. Підвальна.



«Тролейбуси маршруту № 13 курсуватимуть за скороченим маршрутом до ТЦ „Форум Львів“ та у зворотному напрямку з 07.00 год і до 19.00 год. 23 червня», — повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».



Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» просить пасажирів заздалегідь врахувати цю інформацію у плануванні маршруту пересування містом.



Нагадаємо, у програмі Всеукраїнських змагань — «Найсильніший пожежний-рятувальник України» пам’яті генерала Сергія Дмитровського — підйом рукавної лінії по сходових маршах на майданчик 4-го поверху навчальної вежі, «Силовий тренажер», прокладання робочої лінії і подання ствола на заливку мішені, «евакуація потерпілого». У змаганнях візьмуть участі команди із всієї України: будуть змагатися 30 команд у складі 180 осіб. Усі вони будуть змагатись за звання «Найсильніший пожежний-рятувальник України».



В рамках дійства планується виставка найкращих зразків пожежно-рятувальної техніки та обладнання та робота дитячого розважального майданчика.



Змагання були започатковані у США ще у 1974 році, швидко отримали шалену популярність, і вже сьогодні це видовищне спортивне шоу «Firefighter Combat Challenge» збирає сотні тисяч шанувальників по всьому світу.



Львів — це третє, після Києва та Дніпра, українське місто, де у запеклій боротьбі визначаються найсильніші, найспритніші та найвитриваліші рятувальники і рятувальниці за міжнародним форматом «Firefighter Combat Challenge».