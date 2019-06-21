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Міська рада і управління освіти не отримували жодної офіційної інформації щодо зустрічі міністра освіти і науки України в одній з львівських шкіл
|Суспільство | 21-06-2019, 12:16
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|Офіційного повідомлення до Львівської міської ради чи управління освіти про проведення зустрічі з міністром освіти і науки України в рамках робочого візиту в одній із львівських шкіл не надходило.
«Жодної інформації до міста щодо зустрічі міністра освіти і науки України з вчителями не надходило. Натомість, відбулась комунікація директора департаменту освіти ЛОДА з керівником навчального закладу, йшла мова про певну політичну агітацію, оскільки на зустрічі мав бути присутній один з кандидатів у депутати. Ми вважаємо за недопустиме проводити політичну агітацію у навчальних закладах міста.
Щодо відвідин школи — радо запрошуємо у будь-який навчальний заклад міста, нам є чим поділитися", — повідомили у міському управлінні освіти ЛМР.
Зазвичай, організація офіційних робочих візитів міністра освіти та науки України належить до компетенції департаменту освіти і науки ЛОДА. Львівська міська рада не розуміє позиції департаменту освіти і науки ЛОДА, який в цьому питанні проігнорував місто.
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