У державних лісогосподарських підприємствах Львівщини проходить інвентаризація об’єктів постійної лісонасіннєвої бази Суспільство | 21-06-2019, 12:18 0 100



Державні лісогосподарські підприємства Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства спільно з науковцями Національного лісотехнічного університету України проводять інвентаризацію об’єктів постійної лісонасіннєвої бази.

В умовах змін клімату спостерігається масове всихання лісів. З огляду на це, завданням лісівників є формування змішаних, різновікових, біологічно-стійких деревостанів. Це можливо забезпечити шляхом вирощування якісного садивного матеріалу з покращеними генетичними властивостями, оскільки ліс - починається з насінини.

Національним лісотехнічним університетом України буде проведено селекційну інвентаризацію об’єктів постійної лісонасіннєвої бази та розроблено практичні рекомендації з збереження та розширення відтворення генетичних ресурсів основних лісотвірних порід.

На даний час проводиться аналіз структури постійної лісонасіннєвої бази та об’єктів збереження генофонду у Бродівському, Буському, Самбірському та Стрийському лісгоспах.

Зазначимо, що лісові генетичні ресурси на території Львівського ОУЛМГ включають в себе генетичні резервати загальною площею 3552,9 га, плюсові насадження на площі 160,1 га, лісонасіннєві плантації площею 59,8 га, постійні лісонасіннєві ділянки площею 1066 га, 491 плюсових дерева і 63,9 га клонових лісонасінних плантацій (модрини європейської, сосни звичайної, ялини європейської, ялиці білої та дуба звичайного).

Відділ лісового господарства

Львівського ОУЛМГ

