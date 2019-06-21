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У державних лісогосподарських підприємствах Львівщини проходить інвентаризація об’єктів постійної лісонасіннєвої бази

Суспільство | 21-06-2019, 12:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 100 100    
У державних лісогосподарських підприємствах Львівщини проходить інвентаризація об’єктів постійної лісонасіннєвої бази
У державних лісогосподарських підприємствах Львівщини проходить інвентаризація об’єктів постійної лісонасіннєвої бази
Державні лісогосподарські підприємства Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства спільно з науковцями Національного лісотехнічного університету України проводять інвентаризацію об’єктів постійної лісонасіннєвої бази.
В умовах змін клімату спостерігається масове всихання лісів. З огляду на це, завданням лісівників є формування змішаних, різновікових, біологічно-стійких деревостанів. Це можливо забезпечити шляхом вирощування якісного садивного матеріалу з покращеними генетичними властивостями, оскільки ліс - починається з насінини. 
Національним лісотехнічним університетом України буде проведено  селекційну інвентаризацію об’єктів постійної лісонасіннєвої бази та розроблено практичні рекомендації з збереження та розширення відтворення генетичних ресурсів основних лісотвірних порід.
На даний час проводиться аналіз структури постійної лісонасіннєвої бази та об’єктів збереження генофонду у Бродівському, Буському, Самбірському та Стрийському лісгоспах.
Зазначимо, що лісові генетичні ресурси на території Львівського ОУЛМГ включають в себе генетичні резервати загальною площею 3552,9 га, плюсові насадження на площі 160,1 га, лісонасіннєві плантації площею 59,8 га, постійні лісонасіннєві ділянки площею 1066 га, 491 плюсових дерева і 63,9 га клонових лісонасінних плантацій (модрини європейської, сосни звичайної, ялини європейської, ялиці білої та дуба звичайного).
Відділ лісового господарства
Львівського ОУЛМГ
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