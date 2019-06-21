Фільм львівської кінокомпанії змагатиметься у національному конкурсі на Одеському кінофестивалі Суспільство | 21-06-2019, 18:16 0 63

Створений львівською кінокомпанією фільм «U 311: Черкаси» покажуть у національній конкурсній програмі ювілейного Одеського міжнародного кінофестивалю.

Стрічка — повнометражний дебют черкащанина Тимура Ященка розповідає історію екіпажу одноіменного тральщика навесні 2014 року. Консультантом фільму став реальний командир «Черкас» Юрій Федаш, а до акторського складу увійшли моряки, які тримали оборону на кораблі.



Всеукраїнська прем’єра та прокат кінотеатральної версії «Черкаси: останній корабель у Криму» заплановані до 6-ї річниці анексії Криму.



MKK Film service — національний кіновиробник з головним офісом у Львові. Компанія займається супроводом кінозйомок у Західній Україні. А у 2015 році МКК фільм сервіс розпочала власне виробництво — спільно із польською студією Мунка створила короткометражний фільм «Лев», який став пріквелом до першої повнометражної роботи, воєнної драми «Черкаси».



Зйомки фільму відбулися за підтримки Держкіно та ВМС України у Очакові, Одесі, та невеличкому селі Чернігівської області. Також виробництво фільму підтримали управління культури Львівської міської ради, Львівська обласна адміністрація, Черкаська обласна адміністрація, краудфандингова платформа «Велика Ідея» та фонд «Відродження».

Довідка



За сюжетом стрічки двоє хлопців з українського села — Мишко та Лев — з різних причин опиняються на воєнному кораблі ВМС України «Черкаси», дислокованому в порту кримського озера, під час подій на Майдані 2014 року… У той час, коли екіпаж тральщика «Черкаси» проходить навчання, президент Янукович втікає з України, а Крим захоплюють «зелені чоловічки». Починається окупація Кримського півострову. Корабель повертається на базу, але порт вже втрачений. «Черкаси», разом з іншими кораблями українського флоту, заблокований в озері Донузлав — шлях до моря перекритий затопленими судами. Українські кораблі здаються один за одним, лише екіпаж «Черкас» чинить опір і продовжує відважну, хоч і безнадійну, боротьбу з ворогом…



«U311:ЧЕРКАСИ»



Рік: 2019



Сценарій: оригінальний



Виробництво: MKK фільм сервіс (Україна), Інтер медіа (Польща)



Хронометраж: 102 хвилини



Режисер: Тимур Ященко



Автори сценарію: Тимур Ященко, Роберт Квільман



Оператор: Юрій Дунай



Художники-постановники: Олексій Величко



Композитор: Антон Байбаков



Продюсери: Марта Лотиш, Ірина Клименко.