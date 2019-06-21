Виконавчий комітет ЛМР погодив проведення 2-го етапу просвітницького заходу «День без поліетилену у супермаркетах м. Львова» Суспільство | 21-06-2019, 18:17 0 62

З метою впровадження комплексних заходів захисту довкілля від шкідливого впливу одноразових поліетиленових пакетів та збереження навколишнього середовища, сьогодні виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про проведення 2-го етапу просвітницького заходу «День без поліетилену у супермаркетах м. Львова». Відтак, з 1 до 3 липня супермаркети м. Львова здійснюватимуть пакування продукції у багаторазові контейнери та ємності для зберігання харчових продуктів покупців.

«9 квітня ми започаткували вперше в Україні просвітницьку акцію „Без поліетилену“ для того, щоб максимально наші супермаркети та магазин переходили на багаторазові екоторбинки, і, власне, з 1 до 3 липня ми продовжуємо цю просвітницьку кампанію, яка триватиме три дні. Тому прошу підтримати рішення», — розповів Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.



Нагадаємо, Львівська міська рада у партнерстві з ГО Zero Waste Lviv 1−3 липня розпочинає другий етап просвітницької кампанії «Без поліетилену», яка сприятиме тому, щоб супермаркети та інші заклади торгівлі змінювали стандарти обслуговування і популяризували практику закупівлі продуктів у багаторазову тару серед мешканців.