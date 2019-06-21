У Франківському районі Львова відремонтують 2 підпірні стінки Суспільство | 21-06-2019, 18:18 0 62

Сьогодні на засіданні виконавчого комітету ЛМР було затверджено рішення «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету м. Львова». Мова йде про виділення коштів на ремонт двох підпірних стінок у Франківському районі Львова.

Згідно з прийнятим рішенням з резервного фонду міського бюджету м. Львова через передачу коштів з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) буде виділено Франківській районній адміністрації кошти в сумі 520 680 грн. на ремонт підпірних стінок. Зокрема: 296 680 грн. для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструкційних елементів цегляної підпірно-огороджувальної стінки на вул. С. Бандери, 41, та 224 000 грн. для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструкційних елементів цегляної підпірно-огороджувальної стінки на вул. Новий Світ, 20.



«Маємо всі підтверджуючі документи про необхідність виділення коштів з резервного фонду міського бюджету для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на цих підпірних стінках», — доповів Олег Іщук, директор департаменту фінансової політики ЛМР.