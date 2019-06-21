Виконавчий комітет прийняв низку рішень у сфері містобудування Суспільство | 21-06-2019, 18:19 0 65

Сьогодні, 21 червня, виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв низку рішень у сфері містобудування. Розгляд двох проектів рішень перенесено, ще два рішення не прийняли.

Так, виконавчий комітет затвердив такі рішення:



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію ТзОВ «Інтенсив» виробничих приміщень з адміністративно-побутовим корпусом на вул. Т. Шевченка, 327 під виробничо-складський комплекс.



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Калинка» готельного комплексу на вул. Замарстинівській, 25 зі знесенням існуючих будівель.



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію з розширенням ТзОВ фірмою «Контакт» будівлі складу та адміністративно-побутового корпусу за рахунок надбудови на вул. Дагестанській, 24 (земельна ділянка на вул. Науковій — вул. Ряшівській, кадастровий номер 4610136300:04:014:0125) (дві черги будівництва).



• Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 05.06.2019 No 498.



• Про розроблення детального плану території у районі вул. Стрийської, вул. Сокільницької, вул. Трускавецької.



• Про організацію Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію сакральної споруди (церкви) — Храму Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці у районі вул. К. Левицького — вул. Пекарської у м. Львові.



Перенесли розгляд питань:



• Про надання дозволу на внесення змін до детального плану території району забудови, обмеженої вул. Т. Шевченка — вул. Городоцькою — вул. Залізничною (зміна 5).



• Про погодження детального плану території у районі вул. І. Свєнціцького, вул. Ю. Мушака, вул. Дібровної, вул. І. Франка.



Не прийняли:



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію ТзОВ ТВК «Західенергосервіс» з надбудовою нежитлових будівель під адміністративно-побутові приміщення на вул. Зеленій, 153.



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Рімарко» багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. Щирецькій, 30, у 8-му Скнилівському провулку, 19 та 8-му Скнилівському провулку, 21.



Вилучили з порядку денного питання:



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України у Львівській області нежитлових приміщень з розширенням за рахунок надбудови на вул. М. Кривоноса, 4 під приміщення Шевченківського районного суду м. Львова.