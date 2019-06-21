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Виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про зміни до міського бюджету Львова

Суспільство | 21-06-2019, 18:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 65 65    
Виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про зміни до міського бюджету Львова
Сьогодні на засіданні виконавчого комітету ЛМР було затверджено рішення «Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2019 рік».
«У змінах пропонуємо лише дві позиції:

відповідно до розпорядження Львівської ОДА від 04.06.2019 № 569/0/5−19 «Про виділення субвенції» для міського бюджету м. Львова передбачена субвенція в сумі 7,7 млн. грн. для придбання комп’ютерів для закладів освіти (співфінансування з державного бюджету — 70%, з міського бюджету — 30%).
За пропозицією Шевченківської районної адміністрації пропонується здійснити перерозподіл видатків міського бюджету м. Львова на 2019 рік, у тому: числі Шевченківській районній адміністрації збільшити видатки на 199,6 тис. грн. для проведення поточного ремонту сходів у приміщенні Шевченківської районної адміністрації за рахунок зменшення видатків виконавчому комітету, передбачених на виконання рішень судів", — доповів Олег Іщук, директор департаменту фінансової політики ЛМР.
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