Виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про зміни до міського бюджету Львова Суспільство | 21-06-2019, 18:20 0 65

Сьогодні на засіданні виконавчого комітету ЛМР було затверджено рішення «Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2019 рік».

«У змінах пропонуємо лише дві позиції:



відповідно до розпорядження Львівської ОДА від 04.06.2019 № 569/0/5−19 «Про виділення субвенції» для міського бюджету м. Львова передбачена субвенція в сумі 7,7 млн. грн. для придбання комп’ютерів для закладів освіти (співфінансування з державного бюджету — 70%, з міського бюджету — 30%).

За пропозицією Шевченківської районної адміністрації пропонується здійснити перерозподіл видатків міського бюджету м. Львова на 2019 рік, у тому: числі Шевченківській районній адміністрації збільшити видатки на 199,6 тис. грн. для проведення поточного ремонту сходів у приміщенні Шевченківської районної адміністрації за рахунок зменшення видатків виконавчому комітету, передбачених на виконання рішень судів", — доповів Олег Іщук, директор департаменту фінансової політики ЛМР.