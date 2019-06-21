У Львівській прокуратурі у режимі «Skype» зв’язку відбуватимуться прийоми громадян – переселенців-кримчан Суспільство | 21-06-2019, 18:24 0 67 З метою виявлення фактів порушень міжнародного гуманітарного права, прав людини, порушень конституційних прав і свобод громадян України, вимушених переселенців з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, у прокуратурі Львівської області (м.Львів, пр. Шевченка,17/19), упродовж робочого тижня з 14:00 до 17:00 год, у приміщенні громадської приймальні відбуватимуться прийоми громадян з керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим у режимі «Skype» зв’язку.



Графік прийому громадян керівництвом прокуратури АРК розміщений на офіційному веб-сайті прокуратури Львівської області у рубриці «Приймальня громадян».







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