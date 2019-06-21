Затверджено нові норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів Суспільство | 21-06-2019, 18:26 0 74

Виконавчий комітет прийняв рішення «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Львові на 2019−2023 роки». Затверджені норми вступають в дію з 1 липня 2019 року та будуть використовуватися для розрахунку тарифів на послуги з вивезення побутових відходів.

«Маємо законодавчу базу, яка регулює визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів — це наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30 липня 2010 року № 259. У цьому наказі зазначено, що норми накопичення ТПВ переглядаються кожні 5 років, що це компетенція органу місцевого самоврядування, та чітко прописано як проводити заміри і визначати ці норми. Отож цієї методи дотримано.



Найперше — у Львові діючі норми були затвердженні у 2014 році. Ми розпочали цю роботу у вересні 2018 року. Участь у цьому взяли усі дотичні до цього структури — органи місцевого самоврядування, департамент з питань поводження з відходами, районні адміністрації та перевізники ТПВ. Були проведені усі заміри для визначення скільки реально люди продукують сміття. Впродовж кількох днів ми спільно виїжджали на маршрут перевізників, зважували скільки сміття було вивезено. І відповідно до цих замірів були розроблені нові норми. У наказі і нормативних документах вказано мінімальну норму, яка може бути, тобто нижче якої неможна опускатися.



Друге. Законом про ЖКГ передбачено перехід від прив’язки до м2 до кількості зареєстрованих у помешканні, коли проводитимуться нарахування за вивіз ТПВ. Що це означає? Якщо колись у квартирі площею 75 м2 жило 2 особи, то зараз вони будуть платили менше, ніж 4 особи, які проживають у квартирі площею 45 м2. Адже сміття продукують не метри квадратні, а люди, і в законодавчій базі це відзначено.



Отож, прийнятим рішенням ми привели нашу діяльність відповідно до чинного законодавства. Перед тим було проведено публічне обговорення нових норм, врахували пропозиції громадських організацій, було розміщено на сайті і надруковано в газетах повідомлення про проект рішення щодо затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Львові на 2019−2023 роки. Надіслали ці норми також в ЛОДА і отримали відповідь, що вони не заперечують їх затвердженню", — розповів Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань безпеки.



Як відзначив Зіновій Гладун, заступник начальника управління оперативного обліку департаменту з питань поводження з відходами, відповідно до чинного законодавства України, кожні 5 років необхідно переглядаються норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів. Тому на виконання вимог чинного законодавства у Львові визначено нові норми надання послуг з вивезення відходів. Ці норми застосовуються для багатоквартирних та одноквартирних будинків, підприємств, установ і організацій — об’єктів утворення твердих побутових відходів.



Нагадаємо, за інформацією департаменту з питань поводження з відходами, розрахунок норм надання послуг з вивезення побутових відходів визначається наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30 липня 2010 року № 259.



Зокрема, у пункті 1.4. визначено, що ці норми переглядаються раз на 5 років. Попередні норми у Львові були затверджені у 2014 році. Тому, виконуючи припис нормативних документів, місто переглянуло діючі норми.



Далі в п. 1.5. цього ж наказу КМУ вказано, що ці норми можуть розроблятися органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, що надають послуги з вивезення побутових відходів та іншими зацікавленими організаціями.



У вересні 2018 року розпорядженням міського голови Львова було створено робочу групу з представників департаменту з питань поводження з відходами ЛМР, районних адміністрації і перевізники ТПВ. За результатами роботи на виконання наказу Кабінету Міністрів України, протягом жовтня-листопада 2018 року був розроблений розрахунковий звіт, де заактовано коли, скільки і куди вивезено перевізниками відходів.



У січня 2019 року в газеті «Львівська пошта» було розміщено оголошення про проект рішення виконавчого комітету щодо визначення норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів та вказано, що можна зголошуватися і подавати свої пропозиції усім зацікавленим. Свої пропозиції подала громадська організація «Zero Wаste». Їхні пропозиції були враховані у розробці проекту рішення.



Далі 5 лютого 2019 року у малій сесійні залі ЛМР була публічна презентація проекту рішення про норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на 2019−2023 роки.



«Оскільки повноваження на вивезення ТПВ у Львові на 2 роки були передані ЛОДА, то ми також у травні 2019 року звернулися листом до Львівської ОДА щодо погодження нових норм накопичення відходів. В отриманій відповіді було зазначено, що вони «не заперечують щодо затвердження вищевказаних норм у відповідності до чинного законодавства». Отож, орган, який досі займався вивезенням сміття, перевірив наші розрахунки і їх підтвердив.



У результаті проведеного розрахунки, після затвердження, нові норми становитимуть, до прикладу, 1.99 м3/рік для багатоквартирних будинків (діючі 1.44) і 2,0 для будинків приватного сектору (діючі 1,53). На виконання вимог закону України про житлово-комунальне господарство, розрахунок оплати за вивезення відходів буде проводитися не в залежності від м2 квартири, а від кількості зареєстрованих осіб в квартирі.



Якщо порівнювати цифри між діючи нормами, новими і мінімальними нормами надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, визначених Постановою Кабінету Міністрів України, то вони є різними: нові норми в частині об’єктів є менші, ніж діючі, або на рівні з мінімальними нормами, які встановлені Кабінетом Міністрів", — пояснили у департаменті з питань поводження з відходами.



Порядок перегляду і визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів проводиться відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 № 259 «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів».

Довідка



Норма надання послуг з вивезення твердих побутових відходів — це кількісний показник споживання послуг з вивезення побутових відходів, які утворюються на одну розрахункову одиницю за одиницю часу. А саме, на одного мешканця для житлової забудови, на одне місце в готелі, гуртожитку, та ін. на 1 м2 торговельної або складської площі, вокзалів, автостоянок, пляжів, та ін., на одне відвідування поліклінік тощо