Львів компенсовує учасникам Революції Гідності та учасникам АТО з інвалідністю реабілітацію та санаторно-курортне лікування Суспільство | 21-06-2019, 18:28 0 73

З метою забезпечення у 2019 році додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції, виконавчий комітет ЛМР вніс зміни у рішення «Про затвердження Порядку надання грошової компенсації особам з інвалідністю внаслідок війни I-III групи з числа осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та постраждалих учасників Революції Гідності — мешканцям м. Львова, на реабілітацію або санаторно-курортне лікування».

«Цим рішенням передбачено необхідність щороку затверджувати розмір компенсації. Пропонуємо цю норму вилучити з рішення, оскільки упродовж останніх трьох років вартість путівки у санаторно-курортний комплекс не значно збільшилася, а розмір компенсації, яку ми виплачуємо з міського бюджету, вдвічі перевищується. До прикладу, розмір компенсації для осіб з інвалідністю І групи — це 50 тис.грн., ІІ група — 15 тис. грн і ІІІ група — 10 тис. грн, а вартість путівки для осіб з інвалідністю першої групи найвища становить 22 тис. 200 грн., тобто набагато перевищує розмір компенсації, тому пропонуємо вилучити цю норму, яка передбачає щороку затверджувати новий розмір компенсації», — розповіла Леся Дронь, заступниця начальника управління соціального захисту ЛМР.