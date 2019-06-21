Майже 100 мільйонів гривень становлять надходження податку на нерухоме майно з юридичних осіб на Львівщині за п’ять місяців 2019 року Суспільство | 21-06-2019, 18:32 0 69 Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС у Львівській області від платників податків Львівщини в травні 2019 року надійшло податку на нерухоме майно з юридичних осіб в сумі 3,5 млн. гривень. У порівнянні з травнем минулого року надходження збільшились на 0,2 млн.гривень.

За п’ять місяців 2019 року надійшло податку в сумі 97,3 млн. гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 11,8 млн. гривень.