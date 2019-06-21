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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Майже 100 мільйонів гривень становлять надходження податку на нерухоме майно з юридичних осіб на Львівщині за п’ять місяців 2019 року
|Суспільство | 21-06-2019, 18:32
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|Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС у Львівській області від платників податків Львівщини в травні 2019 року надійшло податку на нерухоме майно з юридичних осіб в сумі 3,5 млн. гривень. У порівнянні з травнем минулого року надходження збільшились на 0,2 млн.гривень.
За п’ять місяців 2019 року надійшло податку в сумі 97,3 млн. гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 11,8 млн. гривень.
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