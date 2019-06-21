25 львівських випускників отримали 200 балів з п’яти предметів ЗНО Суспільство | 21-06-2019, 18:34 0 71

З 2010 року Львів займає перші місця в Україні за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. За попередніми даними, цьогоріч 13 випускників склали ЗНО на 200 балів з математики, 5 — з англійської мови, 4 — з української мови, 2 — з фізики та 1 — з біології, що вже більше, ніж торік зі всіх предметів.

«Нас дуже тішить попередній результат ЗНО, бо це більший показник за результатами 5 предметів. Ми ще очікуємо результати з хімії, географії та історії. Сподіваємось, що в нас будуть гарні результати і Львів знову буде найкращим в Україні.



В рамках реалізації програми підтримки обдарованої молоді, ті абітурієнти, які отримали 200 балів, зможуть отримати 5 000 гривень, 400-сотники — 10 000 гривень, ті, хто набере 600 балів з трьох предметів відповідно, отримають міську премію у розмірі 20 000 гривень", — коментує Зоряна Довганик, начальниця управління освіти ЛМР.



Також відомо, що вже є один випускник, який набрав 400 балів з математики та фізики.



«Мудрі діти, які навчаються у Львові і показують найвищі результати, — для мене це велика честь. Львів гордий за дітей, які старалися, багато працювали і отримали прекрасний результат. Вітаємо, будемо максимально допомагати.



Мені приємно, що вже кілька років поспіль наші інвестиції в освіту дають свій результат. Ми змінили принцип розподілу бюджетних коштів і зараз галузь освіти отримує багато бюджетних коштів. Бо розумні діти — це наше майбутнє. Ми і надалі будемо працювати по програмі «Львів 2020″, і максимально запроваджувати в нашій освіті інноваційні та креативні речі», — зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.



У 2017 році таких учнів, які отримали 200 та 400 балів, було 31, а у 2018 році — 17.



Нагадаємо, що з метою створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та обдарувань, заохочення за успіхи у навчанні та науковій діяльності 22 березня 2018 року на сесії Львівської міської ради прийняли програму підтримки обдарованої молоді міста Львова зі змінами, а саме відзначення грошовою винагородою за результатами ЗНО з базових дисциплін.