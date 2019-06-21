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Для дітей-сиріт та вихованців ДБСТ організували табір

Суспільство | 21-06-2019, 18:47Коментарів: 0 0 Переглядів: 89 89    
Для дітей-сиріт та вихованців ДБСТ організували табір
Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, для прийомних батьків та батьків-вихователів відбувся табір «Разом краще». Тривав він із 17 до 20 червня у смт Брюховичі. Організатори: ГО «Care in Action — Турбота в дії», спільно з управлінням «Служба у справах дітей» Львівської міської ради.
«Програма табору поєднала відпочинок та навчання для батьків і активні розваги та заняття із життєвих навичок для дітей. Для максимального комфорту дітей об’єднали у 5 вікових груп, із якими щоденно працювали 10 представників громадської організації. Молодші діти проводили час за веселими іграми, арт-терапевтичними заняттями. Сім’ї змагалися у спортивному квесті, грали у футбол та волейбол, лазертаг та пейнтбол.

Батьки-вихователі та прийомні батьки мали змогу пройти тренінговий курс, поспілкуватися між собою та просто відпочити від щоденного догляду за дітьми.

Особливим гостем табору був Теймураз Гогітідзе — професійний музикант, тренер, барабанщик гурту Atmasfera. Він виступив із захоплюючим барабанним шоу, яке об’єднало усіх у великий злагоджений оркестр із 60 барабанів і викликало бурю позитивних емоцій і в дорослих, і в малих.

Висловлюємо щиру подяку всім спонсорам і партнерам, які підтримали табір, волонтерам і практикантам, які працювали з групами дітей, гостям табору, які приїздили зі спеціальною програмою, сім’ям, які стали його учасниками", — повідомили в управлінні «Служба у справах дітей» ЛМР.
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