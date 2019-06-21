Львів попрощався з Любов’ю Рассихіною Суспільство | 21-06-2019, 18:49 0 97

Сьогодні, 21 червня, Львів попрощався з відомою в минулому гімнасткою та дружиною екс-тренера футбольного клубу «Карпати» Бориса Рассихіна — Любов’ю Рассихіною. Чин прощання відбувся в залі спортивної гімнастики та акробатики на вул. Княгині Ольги, 3а. Поховали відому львів’янку на Сихівському кладовищі.

Любов Рассихіна загинула під колесами автомобіля у віці 77 років. Вона була майстром спорту з гімнастики та суддею міжнародної категорії, декілька десятиліть очолювала спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву при львівському СКА. Вона також була дружиною Бориса Рассихіна, який виступав за «Карпати» ще 1963 року, у перший рік існування команди, у 70-ті роки минулого століття працював у тренерському штабі «Карпат», а 1989 року був головним тренером відродженого львівського клубу.



Громада міста висловлює співчуття рідним та близьким.