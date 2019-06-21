Закарпатські митники із угорськими колегами провели результативну зустріч Суспільство | 21-06-2019, 18:54 0 70





Сьогодні, 21 червня 2019 року, відбулась робоча зустріч керівництва Закарпатської митниці ДФС та Національної Податкової і Митної служби Саболч-Сатмар-Берегської області Угорщини.

Українську сторону представляли Станіслав Балуєв – начальник Закарпатської митниці ДФС, Микола Ясевич – заступник начальника Закарпатської митниці ДФС, Василь Татош – начальник управління організації митного контролю та оформлення Закарпатської митниці ДФС, відтак угорську: Йожеф Шолтес – заступник начальника Національної Податкової і Митної служби Саболч-Сатмар-Берегської області, Арпад Пастор – начальник митного поста «Берегшурань» Національної Податкової і Митної служби Саболч-Сатмар-Берегської області, Міньйо Ференц – начальник митного поста «Захонь» Національної Податкової і Митної служби Саболч-Сатмар-Берегської області.

З метою синхронізації та налагодження роботи пунктів пропуску, зокрема, прискорення перетину кордону транспортними засобами, учасники зустрічі обговорили питання обміну інформацією митними установами автомобільних пунктів пропуску на українсько-угорській ділянці кордону та оптимізації прикордонного руху транспортних засобів. Крім того, учасники підтвердили можливість вирішення повсякденних питань на рівні начальників митних постів та домовились про ефективне співробітництво. Не оминули увагою й питання впровадження системи раннього повідомлення про надзвичайні ситуації в пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні для попередження виникнення черг у пунктах пропуску та інших ситуацій, що перешкоджають ритмічному здійсненню пропуску громадян, товарів і транспортних засобів через пункти пропуску.

За словами Станіслава Балуєва такі зустрічі дуже важливі, адже через особисті зустрічі покращується робота, налагоджується рівень довіри та співпраці суміжних служб по обидва боки кордону.

Після жвавого обговорення представники відомств зійшлись на футбольному стадіоні, аби визначити кращого у цьому виді спорту. За результатами гри, яка складалась із двох таймів по 30 хв., закарпатські митники здобули перемогу з рахунком 5:2.

ДФС у Закарпатській області

