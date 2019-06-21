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Завтра вулиця Хуторівка буде перекрито для руху транспорту
|Суспільство | 21-06-2019, 18:55
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Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, завтра, 22 червня, з 08.00 год і до 20.00 год буде перекрито для руху транспорту вул. Хуторівка (під шляхопроводом на пр. Червоної Калини).
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт, завтра, 22 червня, з 08.00 год і до 20.00 год буде перекрито для руху транспорту вул. Хуторівка (під шляхопроводом на пр. Червоної Калини). Роботи виконує ТзОВ «Онур», у межах гарантійного терміну.
Об’їзд здійснюватиметься, відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.
Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.
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