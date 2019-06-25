Помер соратник Гриценка, побитий поліцейськими Суспільство | 24-06-2019, 08:15 0 105 Член команди "Громадянської позиції" Олександр Комарніцький, якого у Вінниці побили поліцейські, помер після 12-денного перебування у комі.



Про це 23 червня повідомив голова Вінницької облорганізації партії "Громадянська позиція" Сергій Гайструк.



Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко заявив, що у партії вимагають "жорсткого і невідворотного покарання вбивці у поліцейських погонах, а також звільнення керівництва обласної Нацполіції".



"ДБР уже висунуло підозру і посадило під домашній арешт (підозрюваного у причетності до побиття - ред.). Від міністра Арсена Авакова і начальника Нацполіції Сергія Князєва ми вимагаємо негайного звільнення керівництва Нацполіціі у Вінницькій області", - заявив Гриценко.

"Поліція, ... побила Сашу до стану, який став смертельним, за що - тільки за те, що відмовився свідчити про те, про що не мав уявлення і за що не дозволяло його сумління", - додав у свою чергу Гайструк.



Нагадаємо,



13 червня лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко звинуватив поліцейських у побитті свого соратника у Вінниці Олександра Комарніцького, що трапилося 11 червня.

У ДБР повідомляли, що слідчими проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого необережного нанесення тяжкого тілесного ушкодження працівником поліції під час несення служби (ст. 128 Кримінального кодексу України).

23 червня Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту поліцейському, внаслідок конфлікту з яким постраждав Комарніцький.

У Нацполіції заявили, що за розпорядженням голови НП Сергія Князєва від службових обов’язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини, готуються документи на звільнення заступника начальника поліції області.



