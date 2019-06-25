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Війна на сході: понад 30 обстрілів, окупанти зазнали втрат
|Суспільство | 24-06-2019, 08:19
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Минулої доби збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу Павлополя – з міномету калібру 120 мм;
- чотири рази район населеного пункту Авдіївка – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем;
- п’ять разів околиці Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- поблизу Пісків – з автоматичних гранатометів;
- неподалік Мар’їнки – з ручного протитанкового гранатомету;
- двічі околиці Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- двічі район населеного пункту Широкине – з стрілецької зброї;
- біля Опитного – з стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 16 разів:
- район населеного пункту Шуми – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- околиці Південного – з автоматичних гранатометів;
- поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- п’ять разів околиці Новолуганського – з артилерії 152 мм, мінометів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Майорськ – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- поблизу Новгородського – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поряд Щастя – з автоматичних гранатометів;
- в районі населеного пункту Світлодарськ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Луганського – з гранатометів різних систем;
- тричі околиці Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
За минулу добу три українських військовослужбовця отримали поранення. Військові зазначають, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 23 червня двох окупантів було знищено та ще двох поранено.
Від початку поточної доби, 24 червня, ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Водяне – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї, а біля Авдіївки – з міномету калібру 120 мм.
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