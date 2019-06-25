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Кінотеатри Грузії відмовилися від фільмів російською мовою
|Суспільство | 24-06-2019, 08:20
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|Найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою в зв'язку з акціями протесту.
Про це повідомляє портал "Грузія Online".
Відзначається, що показ російськомовних сеансів (фільмів з російським перекладом) призупинили з 20 червня.
У Cavea повідомили, що дане рішення прийняте в зв'язку з подіями, що розвиваються в останні дні. За їх словами, це є проявом солідарності до учасників антиокупаційної акції.
У компанії не уточнюють, чи надовго скасовані російськомовні сеанси і чи будуть вони взагалі продовжені.
Повідомляється, що Cavea – найбільша мережа кінотеатрів в Грузії.
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