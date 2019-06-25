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Україну накриє гроза і шквали
|Суспільство | 24-06-2019, 10:50
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Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила про штормове попередження по всій території України.
Про це повідомляє сайт відомства.
"24 червня у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
Раніше на Івано-Франківщині блискавка влучила в зупинку, у результаті чого загинуло 3 людей.
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