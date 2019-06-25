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Ескурсія для конюшківських школярів

Суспільство | 24-06-2019, 10:53Коментарів: 0 0 Переглядів: 82 82    
Ескурсія для конюшківських школярів
Ескурсія для конюшківських школярів
Гарного літнього дня у Крушельницьке лісництво завітали учні Конюшківської ЗОШ Бродівського району із керівником Іриною Дудич.
Школярі дізналися про історію лісництва, основні його завдання, про тварин, які водяться на території лісництва і основні правила поведінки у лісі. Ще було звернуто увагу на одну із важливих у теперішній час тему – відходи (сортування, переробка).
Помічник лісничого Корчинський І.В. ознайомив учнів зі структурою розсадника, способами розмноження, асортиментом деревних порід. Також відвідувачі побачили вирощування лікарської сировини (гісоп, ехінацея, календула, меліса, м’ята). Не залишилися поза увагою і ландшафтні композиції.
Після закінчення цікавої екскурсії, яка тривала більше години, дітлахи сфотографувалися на згадку про екскурсію в лісництві і продовжили ескурсію до лісу, а саме на водоспад Гуркало.
Ескурсію продовжили у селі Корчин, головною вулицею села досягли місця впадіння Великої Річки у р. Стрий. Перейшовши через міст, піднялися вулицею, а далі польовою дорогою, яка тягнеться вздовж Великої Річки. По дорозі на водоспад було відвідано могилу Івана Корчинського, члена ОУН, референта СБ при Головному проводі пропаганди, який нагороджений бронзовим хрестом за бойові заслуги (посмертно).
Від Корчина до Гуркала приблизно 6 км. Помірним темпом цю відстань подолали за 1 год. 20 хв. Прямуючи до водоспаду не поспішали. Робили кілька проміжних зупинок і милувалися чудовими краєвидами гір!
Добравшись до водоспаду, спокійно знайшли зручне місце для обіду. Навколо безліч зручних полян, які судячи по слідах, регулярно використовують туристи.Водоспад у народі називають українською Ніагарою, у вас теж мимоволі виникне таке порівняння, коли побачите на власні очі п'ятиметрові струмені води, які з гуркотом спадають із крутих скель, утворюючи біля підніжжя невелике озеро.
Водоспад заввишки 5 метрів розташований на рівні 570 метрів над морем. Сильні потоки води вибили у кам'яному підніжжі Гуркала невелике озеро. За формою воно нагадує чашу завглибшки 2 метри. Кажуть, якщо скупатися тут, можна помолодшати одразу на кілька років. Тому варто спробувати. Крім того, приймати водні процедури тут можна компанією, адже у 10-метровому озерці вміститися до 5 осіб.
Відпочивши, по фотографувалися на згадку і повернулися назад у село.
Як все інше і ця захоплююча екскурсія підійшла до завершення. Під впливом позитивних емоцій, дякуючи керівництву та працівникам за отримані враження, учні та їх керівник залишили територію Крушельницького лісництва та пообіцяли обов’язково повернутися ще.
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