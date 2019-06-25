Відбувся семінар «Стратегія розвитку біоекономіки Львівської області» Суспільство | 24-06-2019, 10:54 0 74

21 червня в приміщенні Національного лісотехнічного університету України відбувся семінар «Стратегія розвитку біоекономіки Львівської області».

Метою семінару було формулювання загального бачення майбутнього розвитку біоекономіки Львівської області, як найбільш перспективного напрямку національного прогресу в реаліях 21-го століття.

Організаторами семінару виступив професор НЛТУ Кійко О. А. з колегами.

Учасниками семінару були представники влади (ОДА), бізнесу, Львівського ОУЛМГ, науковці з різних навчальних та науково-дослідних закладів, преси.

З презентацією проекту POWER4BIO виступив проф. Кійко О. А.

Результати аналізу біоекономіки Львівської області представив Ільків М. М.

У другій частині семінару відбулось практичне заняття по групах «Формулювання параметрів ситуаційного аналізу біоекономіки».

В завершальній частині відбулась дискусія серед учасників семінару.

В підсумку проф. Кійко О. А. розказав про роботу над проектом на найближчий період, де було визначено презентацію результатів проекту на виставці «Деревообробка – 2020» у м. Львові.



Відділ лісових ресурсів, машин

та технологій Львівського ОУЛМГ

