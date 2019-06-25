Відремонтовано аварійні секції муру Личаківського кладовища Суспільство | 24-06-2019, 10:57 0 135

Відремонтовано 4 аварійні секції муру Личаківського кладовища. Як повідомив директор ЛКП «Музей «Личаківський цвинтар» Михайло Нагай, з квітня цього року архітектурна майстерня «Ренесанс» розпочала ремонт аварійних секцій муру цвинтаря. Роботи практично завершені. Вартість робіт більше 190 тис. грн.

«Через перепад висоти ґрунтів, на мур цвинтаря, який збудований ще в австрійські часи, здійснювався постійний тиск. Відповідно 4 секції сильно похилилися. Після зими ситуація в цих місцях була критичною. Тому архітектурна майстерня «Ренесанс» на наше замовлення виконала ремонт 4 секцій.



Секції були повністю розібрані і перемуровані. Також було вивезено кілька кубів землі, яка здійснювала тиск на мур, та підсилено внутрішню бетонну стінку — зробили її вищою. Також ЛКП «Львівелектротранс» переніс свою опору з контактною мережею, яка була розміщена в місцях аварійних секцій.



Паралельно по всій довжині муру було замінено пошкоджену цеглу.



Роботи виконані за кошти нашого ЛКП. Вартість робіт становить більше 190 тис. грн", — повідомив Михайло Нагай.