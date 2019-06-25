Для працівників мерії організували 6-місячну навчальну програму «Управлінські компетенції» Суспільство | 24-06-2019, 10:59 0 103

Минулого тижня завершилась навчальна програма «Управлінські компетенції» для працівників Львівської міської ради. Понад 50 учасників отримали сертифікат про завершення навчання.

Як повідомили в управлінні персоналом Львівської міської ради, програма тривала близько шести місяців. Її учасники взяли участь у семи дводенних модулях та напрацювали ідеї проектів, серед яких: «Усвідомлення власності», «Мотивація — ключ до успіху», «Впорядкування вуличного паркування у центральній частині (1 паркувальній зоні) м. Львова», «Створення управлінської компанії», «Канатна дорога для Рясного», «Зміна суспільної думки щодо будівництва крематорію», «Внутрішній корпоративний портал», «Вирішення проблеми паркування в центральній частині міста» (альтернативний проект), «Kids' Space» (дитячі майданчики).



«Ми дуже дякуємо Німецькому товариству міжнародного співробітництва GIZ за підтримку міської ради в напрямку розвитку персоналу, та дякуємо Інституту лідерства та управління УКУ за реалізацію такої насиченої та цікавої програми. Адже метою цієї програми було забезпечити сталий розвиток виконавчої структури Львівської міської ради через розвиток лідерських якостей і вдосконалення управлінських навичок серед керівників, та формування якісного управлінського резерву», — зазначила Богдана Яремчук, в.о. начальника управління персоналом Львівської міської ради.

