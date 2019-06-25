Будинок на вул. Князя Романа, 26 обгороджено: мешканців просять бути уважними, проходячи повз Суспільство | 24-06-2019, 11:03 0 94 Як повідомили у Галицькій районній адміністрації, у будинку на вул. Князя Романа, 26 виявлено тріщину на парапетній стінці. Будинок обгородили. Мешканців просять бути уважними, проходячи біля цього будинку.



«У будинку на вул. Князя Романа, 26 виявлено тріщину на парапетній стінці, тому кусок стінки під загрозою падіння. Будинок ми обгородили і викликали фахівців для обстеження стінки і прийняття рішення щодо подальших дій. Можливо будемо виносити цю ситуацію на розгляд комісії з питань ТЕБ і НС», — розповів Андрій Зозуля, голова Галицької районної адміністрації.



У свою чергу заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк дала доручення керівникам районних адміністрацій провести обстеження технічного стану будинків.