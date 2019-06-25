У Львові відбувся перший фестиваль музики в стилі йога Суспільство | 24-06-2019, 11:04 0 107

У суботу, 22 червня, у Львові відбувся Yoga Music Fest, перший в Україні фестиваль музики в стилі йога, що зібрав тисячі львів'ян та гостей на площі Ринок. Подія відбулась в рамках фестивалю Lviv Yoga Day і стала грандіозним закінченням святкування Міжнародного дня йоги у Львові.

Йога-музика вже давно стала світовим трендом, який стає все популярнішим і в Україні. Основою йога музики є йога-звуки, які також називають мантрами. В перекладі з санскриту «ман" — це розум, а «тра" — піднести, ці звуки підносять розум над проблемами та наповнюють зсередини.



«Йога-музика відображає певну прогресивну свідомість людини — ту, яка несе в собі мир, доброту та тепло. Вона надихає на пошуки власного „Я“ та пробуджує бажання до самопізнання. Це те, що надихає нас, і тому ми з радістю ділимось цим з іншими», — розповіла Марічка Кропатницька, організаторка фестивалю.



Хедлайнером фестивалю став львівський Indie yoga гурт ATMASFERA. Вони одні з перших, хто розпочав еру йога-музики в Україні та представив цей стиль на всесвітньовідомих фестивалях як Molde Jazz (Норвегія), Woodstock (Польща), Global Battle of the Band (Англія). Гурт зараз частіше гастролює Європою, а ніж Україною. У 2018 році вони вибороли престижну Американську премію RoundGlassMusicAwards як «Гурт Року». Цією премією відзначають найбільш прогресивних виконавців, музика яких змінює світ на краще.



Також на сцені фестивалю виступили інші українські та закордонні гурти що живуть в стилі йога та використовують йога звуки в своїй музиці: Secret Forest — фіналісти відомого телепроекту «Українська пісня», Yoga Brothers — виконавці м’яких урбаністичних композицій з мантрами, сольні проекти INARY та Maria Gaur, спеціальним гостем став гурт з Румунії — Modiwo.



Організатори також запрошують всіх на afterparty — 5-ти денний йога-вікенд в Карпатах, який відбудеться з 10 по 14 липня неподалік м. Яремче.