Розпечені вулиці ... Суспільство | 24-06-2019, 14:52 0 80

Спека перетворює життя городян на перебування в газовій камері

- Ми, не помічаємо, що все більше і більше оточуємо себе предметами, виготовленими не з природних матеріалів. Вони практичні, але не завжди безпечні - говорить глава Національної Екологічної Ради України Олександр Чистяков - В основному мова йде про гумові та пластикові вироби, які при нагріванні стають небезпечними для нашого здоров'я. Особливо наражаються на небезпеку люди які проживають в містах. Саме там концентрація шкідливих речовин може перевищувати норму в кілька разів. На жаль, міські діти змушені з цим рости ... Так само сильно страждають і наші домашні вихованці. Вони вдихають пари розпеченого асфальту і обпалюють на ньому подушечки на лапах.



Недарма міста називають бетонними джунглями. Людина позбавлена ​​в них вільного простору. Кількості парків та скверів явно недостатньо в сучасних мегаполісах, щоб мінімізувати небезпечні випари від розпеченого асфальту, автомобільних вихлопів, пилу з мікрочастинок автомобільних шин і інших шкідливих викидів сучасного світу



В Україну прийшла спека до +34: як повідомляє Укргідрометцентр, країну накрив спекотний фронт з півдня, який і приніс підвищення температури. У Києві через спеку навіть встановили спеціальні «водяні арки» для перехожих, які розпилюють воду.



Крім того, в зв'язку з підвищенням температури повітря в столиці обмежили рух фур. У поліції зазначили, що з метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг і вулиць столиці в період тривалої спекотної погоди вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовантажного транспорту з 12:00 до 18:00.



Але і це ще не все: в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили в прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.



- Зараз у багатьох областях оголошено пожежну небезпеку (4 класу). А у Львівській, Одеській, Кіровоградській, Черкаській областях надзвичайна пожежна небезпека (5 класу), - відзначили в ГСЧС і підкреслили, що з продовженням аномально спекотної погоди рівень небезпеки може перерости в надзвичайний.





«Горить» асфальт під ногами ...



Чим дихають городяни в аномальну спеку? Вона перетворює життя городян на перебування в газовій камері. Є думка, що асфальт в умовах нинішньої «пекельної» спеки асфальт, нагрівається і плавиться. При цьому він виділяє шкідливі речовини, які здатні не скоротити життя людини. Чи це правда?



- Основні небезпеки для здоров'я людини можуть бути під час асфальтоукладальних робіт. Після затвердіння асфальту інтенсивне виділення парів зменшуються в рази, їх дуже мало і ця кількість не є небезпекою для здоров'я людини, - стверджують шляховики.



Можливо це так і є ... але ... Від розпеченого асфальту виділяється якась частина шкідливих речовин, від гарячих шин той же, плюс вихлопи автомобільних газів, все це в сумі і робить повітря загазованим і наповненим різними отруйними речовинами, що перевищує в рази всі допустимі норми.



Питання про несприятливу дію асфальту на організм людини вивчений недостатньо добре. Однак добре відомий і підтверджений дослідженнями той факт, що асфальт містить велику кількість важких металів, які накопичуються в дорожньому покритті в процесі його експлуатації, і чим довше воно використовується, тим страшніше його шкода для людини.



У той же час шкода від смогу очевидна. Людина на розпечених вулицях змушена постійно вдихати всі нові дози отруйного повітря. У його складі може бути все - починаючи від сажі, до розплавлених пластмас і гумових покришок. Найнебезпечніше, що забруднюючі речовини накопичуються, особливо це стосується діоксиду азоту NO2 і формальдегіду.



Під час смогу починають проявлятися хронічні захворювання, в незалежності від виду. Особливо важко дітям, літнім людям, а так само тим, що страждають легеневими і серцевими захворюваннями.



Дим від пластмас впливає на дітородну функцію



Київські пейзажі, на жаль, безрадісні. Скрізь роздерті поліетиленові пакети та інший пластикове сміття. Цей гнітючий вигляд став нашою буденністю. Ми ходимо, не помічаючи, що навколо нас лежить пластиковий ворог, який в природному середовищі буде розкладатися сотні років, при цьому отруюючи все навколо отруйними канцерогенами.



Пластик не схильний до біологічного розкладання і під впливом сонця лише розпадається на мікроскопічні частинки. Які отруюють все навколи.



Багато виробів з пластмас відносяться до термопластів, тобто вони починають розм'якшуватися при нагріванні. Різні типи пластмас по-різному реагують на нагрівання: деякі починають тліти, деякі плавляться, деякі практично не реагують. Більшість пластмас несе в собі потенційну небезпеку виділення токсичних речовин, пов'язаних з технологією їх виробництва і їх складом.



PET або PETE (ПЕТ) - поліетилентерефталат при нагріванні до 60 ° C розм'якшується і втрачає форму. ПЕТ відомий тим, що в ньому міститься сурма і канцерогени.



ПВХ є найбільш небезпечним пластиком, виробленим на сьогоднішній день. Незважаючи на його небезпеку, багато людей, не знаючи про неї, нагрівають і палять ПВХ. Під впливом тепла він виділяє діоксин, один з найнебезпечніших забруднюючих речовин і токсинів. Він небезпечний тим, що руйнує репродуктивну силу чоловіка. Вчені довели: чим більше чоловік стикається з діоксином, тим менше у нього ймовірність стати батьком хлопчика! А отже - продовжити свій рід. ПВХ можна використовувати, але нагрівати і палити його ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНО !!!



PS або ПС - полістирол. Плавлення і горіння цього пластика вкрай небезпечно. При нагріванні з'являється характерний запах. Полістирол виділяє найнебезпечнішу отруту і канцероген стирол.



Стоїмо в пробці ...



Наші обласні центри розрослися до невпізнання. На жаль, їх кордони не дозволяють містам рости вшир, вони ущільнюються. При цьому місця катастрофічно не вистачає для прокладки зручних, широких автострад. Ось і змушені мешканці годинами стояти в пробках при цьому, дихаючи отруйним смогом, який укутав наші міста. Ця отрута від вихлопів машин просочується всюди, в квартири, офіси, осідає, покриваючи асфальт.



Скільки написано статей, знято сюжетів про те, якої шкоди природі і здоров'ю людей завдають автомобільні вихлопи. На думку медиків, вже сьогодні вони забирають у городян від чотирьох до п'яти років життя.



Чи не меншої шкоди людському житті, якщо говорити про онкологічні захворювання, несуть автомобільні шини.



Дорожнє полотно - як терка, воно стирає автомобільні шини. Ці шинні мікрочастинки утворюють пил, який осідає на самих дорогах і тротуарах. Цей пил містить цілий ряд токсичних органічних сполук: метил феніл, етанон, азулен, бензотіазол, метілбензотіазол, діметілпропіл, метілбензамін, діетилфталат, дифениламин, дибутилфталат, фенантрен.



Шинний пил - це частинки розміром від одиниць до декількох десятків мікрон. Такі мікро «шматочки» постійно відриваються від поверхні шин при русі. Вони не відразу осідають на землю, а вітром їх відносить у бік від автотрас. Вони «засмоктуються» в салони автомобілів, пасажирських автобусів, через відкриті вікна будинків, що стоять уздовж доріг.



У шинної пилу присутній дуже шкідливий канцероген - бензпірен.

Шини представляють для здоров'я не меншої шкоди, ніж вихлопні гази, а якщо говорити про онкологічні захворювання, то навіть більший, так як на них припадає, 70% обсягу всіх викидів канцерогенів від автомобілів. За статистикою деяких медичних установ, число хворих на рак серед людей, що проживають в містах і селищах поблизу жвавих автотрас, перевищує норму в два-три рази ...



Але, на цьому шкідливий вплив автомобільних шин на здоров'я людини не закінчується. Вживані автомобільні покришки стали анти символом столиці. Вони всюди ... З них роблять клумби, викладають парканчики дитячих майданчиків, умільці вирізають з них химерні скульптури. Мало того, що цей вид вульгарний, так ще і закопані в землю покришки завдають величезної шкоди здоров'ю людей і природному середовищу.



Відпрацьовані автомобільні покришки є відходом четвертого класу небезпеки. У їх складі більше 120 шкідливих хімічних речовин, багато з яких є сильними канцерогенами. А найнебезпечніші серед них з онкологічної точки зору - N-нітрозаміни, які при розкладанні відпрацьованих шин виділяються в повітря. Ці летючі речовини виділяються тим інтенсивніше, чим гарячіше стають шини (наприклад, при їзді на автомобілі, а так само при нагріванні сонцем вкопаних шин на дитячих майданчиках), до того ж цей газ важче за повітря, а тому не «відлітає» у високі шари атмосфери, а накопичується біля поверхні землі - на рівні верхніх дихальних шляхів людини.



- Автомобільні шини являють собою серйозну екологічну проблему, речовини, які використовуються при виробництві, переробці і утилізації шин є вкрай токсичними для людини і навколишнього середовища - каже голова Національної Екологічної Ради України Олександр Чистяков - Величезна частина ризику пов'язана з хімічним складом шин. Основні матеріали, що використовувані в полімерному виробництві гуми, такі як бутадієн і стирол, та добавки до полімерів можуть викликати системні токсичні ефекти. Токсини, які звільняються при розкладанні шин забруднюють воду, повітря і грунт.



Найстрашніше, коли страждають від цього діти. Сьогодні вкрай не вистачає повноцінних дитячих майданчиків і тому ЖЕКи і місцеві умільці намагаються це компенсувати створюючи з відпрацьованих шин дитячі розважальні куточки. Чого на них тільки немає: тут і гойдалки, і чудовиська, і пісочниці ... на превеликий жаль, все це зроблено з відпрацьованих шин. Може бути творці навіть не здогадуються який смертельний подарунок вони приготували дітям. Дітлахи радісно носяться на цих майданчиках, а мамашки розчулено спостерігають за ними. А в цей час їхні діти вдихають руйнівні канцерогени.



Дивує, що за цим явним неподобством немає ніякого контролю з боку державних контролюючих структур. Ось і виходить, що з мовчазної згоди чиновників, і цілковитого не знання батьків, наші діти труяться прямо у нас на очах отримуючи кінські дози отруйних речовин в свої ще незміцнілі організми.



В результаті «розкладання» відпрацьованих автомобільних покришок в наших дворах утворюються речовини першого-третього класів небезпеки: бенз (а) пірен, бифенил, свинець, поліциклічні ароматичні вуглеводні, бутадієн, стирол, діоксин, фуран, антрацен, флуорентан, пірен та інші. Бифенил і бенз (а) пірен є найсильнішими канцерогенами, тому їх наявність свідчить про серйозну загрозу навколишньому середовищу і здоров'ю людини.



- Ми самі собі створюємо проблеми зі здоров'ям. Адже відпрацьовані автомобільні шини вкрай негативно впливають на здоров'я людини і навколишнє середовище - каже Олександр Чистяков - Захистіть ваших дітей від контакту зі смертельно небезпечними канцерогенами. Зробіть на своєму подвір'ї суботник. Викопайте все зношені покришки, змусьте ЖЕК здати їх в утилізацію. А на їх місце посадіть квіти, дерева. Живіть серед живої природи. Не влаштовуйте собі добровільну газову камеру. І ви побачите разючий від цього ефект. Ви і ваші рідні перестануть так часто хворіти, імунітет посилиться, а у ваших дітей на щоках з'явиться здоровий рум'янець. Все в наших руках! Пам'ятайте про це.



ДОВІДКА У Державній службі надзвичайних ситуацій назвали найнебезпечніші райони Києва, в яких найвищий рівень забруднення повітря. Через метеорологічні умови у Києві продовжується накопичення та утримання шкідливих домішок у приземному шарі повітря.



– 18 та 19 червня за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського рівень забруднення діоксидом азоту досяг 6 середньодобових граничнодопустимих концентрацій в районах: Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ, – заявили у ДСНС.





Прес служба Національної Екологічної Ради України



