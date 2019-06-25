Львівщина займає третє місце в Україні щодо виплати зарплати не нижче встановленого законодавством мінімуму Суспільство | 24-06-2019, 14:53 0 81 Головне управління ДФС у Львівській області інформує, що на сьогодні Львівська область є однією з трьох областей України, в яких найменша кількість суб’єктів господарювання, що нараховують доходи у розмірах, нижчих від законодавчо встановленого мінімуму.

Такого результату досягнуто завдяки спільним заходам Головного управління ДФС у Львівській області та органів місцевого самоврядування, а також завдяки самостійному підвищенню рівня заробітної плати роботодавцями Львівщини.

Крім цього, Головне управління ДФС у Львівській області вкотре наголошує, що дотримання вимог законодавства щодо виплати мінімального розміру заробітної плати – це обов’язок кожного роботодавця, незалежно від виду діяльності, що здійснює платник податків.

Слід нагадати, що у 2019 році у місячному розмірі мінімальна зарплата складає 4173 гривень на місяць та 25,13 гривень у погодинному розмірі відповідно до ст. 8 Закону України від 23.11.2018 р. № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік», із змінами та доповненнями.



