Місто має намір передати в оренду 16 об’єктів нерухомого майна Суспільство | 24-06-2019, 15:01 0 83

Управління комунальної власності інформує про намір передати в оренду 16 об’єктів нерухомого майна. Охочі отримати ці об’єкти нерухомого майна у користування на підставі договору оренди, повинні повідомити до 5 липня включно про свій намір укласти договір оренди.

Зокрема, скерувавши заяву про укладення договору на адресу управління комунальної власності департаменту економічного розвитку через Центр надання адміністративних послуг м. Львова (пл. Ринок, 1, вхід праворуч) або через його територіальні відділення (при районних адміністраціях м. Львова) згідно з робочим графіком — для юридичних осіб і суб’єктів підприємницької діяльності.



Заява повинна обов’язково містити пропозицію про цільове використання об’єкта оренди на термін 5 років. До заяви додається:



1. Для фізичних осіб — засвідчена заявником копія паспорта громадянина України (1, 2, 11 сторінки).



2. Для професійних творчих працівників — засвідчені заявником копія диплому про освіту або членського квитка члена творчої спілки.



3. Для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.



4. Довідка про відсутність справи про банкрутство.



У разі надходження однієї заяви, конкурс на право оренди не проводиться, а договір оренди укладається із заявником, який відповідно проводить оплату послуг з незалежної оцінки об’єкта оренди, а також оплату за нотаріальне посвідчення договору оренди.



У разі надходження двох і більше заяв, управління комунальної власності оголошує конкурс на право оренди у порядку, встановленому чинним законодавством України.



Детальнішу інформацію можна отримати за тел.: +38 (032) 297 55 15.