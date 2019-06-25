У Львові зібралися екологи підприємств у рамках всеукраїнського форуму Суспільство | 24-06-2019, 15:05 0 113

У Львові відбувся IV Всеукраїнський форум екологів підприємств «ECOBUSINESS в Україні-2019». На ньому обговорювали природоохоронне законодавство, нові правила на екологічному ринку, а також обмінювалися практичними кейсами регіональних компаній з екологічних аспектів діяльності. Наше місто на заході презентувало, зокрема, майбутній сміттєпереробний завод та напрацювання, які сприяють вирішенню проблем зі сміттям у Львові.

Досвідом трансформації муніципальної системи управління відходами у Львові поділилися представники ЛКП «Зелене місто». Учасниками форуму також були представники екологічних та юридичних служб промислових підприємств, топ-менеджери, які здійснюють загальне керівництво компаніями та екологічними аспектами їх діяльності з західного регіону України.



«Львів є на шляху трансформації муніципальної системи поводження з відходами. Триває підготовка до будівництва одного з перших в Україні сміттєпереробних комплексів, запущений процес комплексної рекультивації Грибовицького сміттєзвалища, та паралельно розбудовується система управління відходами. Наше місто має практичні кейси вирішення сміттєвого питання. І тому ми ділимося досвідом задля того, щоб колеги з інших міст надихалися цим і практично реалізували державну політику, що стосується сфери управління відходами», — розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.



За ініціативи організаторів після кожного форуму формується громадська професійна резолюція з охорони навколишнього середовища та екологічного розвитку бізнесу в Україні. Резолюція акумулює ініціативи і пропозиції учасників екологічної діяльності щодо вдосконалення законодавства та державної політики в сфері охорони навколишнього середовища.