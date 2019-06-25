В Закарпатті започаткували унікальну навчально-практичну платформу у галузі державної митної справи Суспільство | 24-06-2019, 15:08 0 94





В рамках проекту «Всеукраїнська школа з митного права» відбувся перший семінар. Захід проходив на базі юридичного факультету Ужгородського національного університету.

Насамперед присутніх привітав Ярослав Лазур – декан юридичного факультету УжНУ.

За словами Ярослава Лазура, освіта має бути інноваційною, наповненою найновішими знаннями і відповідати запитам доби. Саме тому навчальне відомство стало однією зі сторін угоди й активно братиме участь у заходах, які передбачені цією платформою, зокрема лекціях, семінарах, круглих столах та практичних заняттях.

Водночас, Микола Ясевич – заступник начальника Закарпатської митниці ДФС підкреслив, – Ідея митної школи полягає у створенні відкритої навчально-практичної платформи, яка об’єднає практику митниці, потреби бізнесу та бажання студентів дізнаватись щось нове. Наразі, крім основних функцій: фіскальної, правоохоронної і контролюючої, митниця визначила ряд векторів де серед пріоритетів є фаховість, навчання, освіта, просвіта та правова культура населення.

Відтак голова роботодавців Закарпаття – Володимир Панов зазначив, що митна школа, зокрема відкрита навчально-практична платформа у галузі державної митної справи створюється для того, щоб кожен студент, який братиме активну участь у її роботі знав, з чим він зіткнеться, коли закінчить університет, і як зробити кар’єру.

Опісля вступних слів Лілія Дорофеєва – начальник юридичного відділу Закарпатської митниці ДФС, кандидат юридичних наук, Віктор Іванус – заступник начальника управління – начальник відділу контролю за переміщенням товарів управління організації митного контролю та оформлення Закарпатської митниці ДФС, Магдалина Мартинич – старший державний інспектор відділу контролю митної вартості управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Закарпатської митниці ДФС прочитали присутнім лекції.

Лілія Дорофеєва поінформувала учасників заходу про «Концепцію реформування митної служби», Віктор Іванус про «Систему управління ризиками у сфері митного контролю», а Магдалина Мартинич про «Суть, функції та механізм визначення митної вартості товарів. Актуальні питання процедури контролю та коригування митної вартості товарів. Сучасну концепцію контролю правильності визначення митної вартості товарів».

Насамкінець учасники мали змогу подискутувати та окреслити проблемні питання, які обговорюватимуться на наступному семінарі.

ДФС у Закарпатській області

