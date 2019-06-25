Триває ремонт вул. Замарстинівської: завершено заміну колектора від вул. Липинського до вул. Торф’яної

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 25/06/2019 Рішення ПАРЄ: Українська делегація допускає можливість призупинення участі в асамблеї...>> Рішення ПАРЄ про повернення Росії: які країни проголосували "за"...>> ЦВК вдруге відмовила Онищенку у реєстрації кандидатом в нардепи...>> Україна веде активні переговори з МВФ щодо нової програми — Маркарова...>> ЦВК зареєструвала ще 722 кандидатів у Раду...>> Рішення ПАРЄ: механізм санкцій скасований, Росія може повертатися...>> Два котли на ТЕЦ-1 потребують негайного ремонту: вартість робіт близько 13 млн грн...>> 31 львівський випускник склав ЗНО на 200 балів та отримає премію від міста...>> У Львові на вул. Зеленій, 151 виявлено 10 індикаторних трубок: фахівці встановили, що знахідна не становить загрози...>> Вул. Замарстинівську ремонтують: завершено заміну колектора від вул. Липинського до вул. Торф’яної...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Під варту на Львівщині взяли чоловіка, який завдав знайомому більше 40 поранень...
24-06-2019, 14:56  >>> 
У Львові судитимуть чоловіка, який разом зі спільником розстріляв місцевого мешканця...
24-06-2019, 14:54  >>> 
Ще двом працівникам Дрогобицької РЕМ повідомили про підозру у загибелі 10-річного хлопчика...
19-06-2019, 09:30  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 
Більше 30 млн грн потрібно для оснащення відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги...
17-05-2019, 14:50  >>> 

Триває ремонт вул. Замарстинівської: завершено заміну колектора від вул. Липинського до вул. Торф’яної

Суспільство | 24-06-2019, 16:35Коментарів: 0 0 Переглядів: 198 198    
Триває ремонт вул. Замарстинівської: завершено заміну колектора від вул. Липинського до вул. Торф’яної
Продовжуються роботи з реконструкції вул. Замарстинівської, на ділянці від вул. Липинського до вул. Гайдамацької. До кінця цього року планують повністю закінчити цей об’єкт і відкрити його для руху транспорту. Дорога залишиться у тих відстанях, яких була до ремонту. Також вона буде вимощена бруківкою. Вся бруківка, яка була демонтована, використовується для замощення дорожнього покриття.
За інформацією ЛКП «Львівавтодор», станом на сьогодні прокладено 343 м каналізаційного колектору діаметром 1600 мм на ділянці від вул. Липинського до вул. Гайдамацької (роботи проводяться двома захватками):

перша захватка — від вул. Липинського до будинку № 70 (прокладено 253 м, ще залишилось на захватці 45 м);
друга захватка — від будинку № 70 до вул. Гайдамацької (прокладено 90 м, ще залишилось на захватці 240 м).

На ділянці від вул. Липинського до вул. Торф’яної завершено влаштування каналізаційних колекторів: прокладено 138 м каналізаційного колектору діаметром 800 мм, та 15 м діаметром 400 мм. На даний час на цій ділянці виконується підключення будинків та ринв до каналізації.

Також, прокладено:

480 м водопроводу діаметром 160 мм (до вул. Дашкевича);
прокладено трамвайну колію, довжиною 295 м (до вул. Баронча);
укладено плити під трамвайну колію — 310 м. п. (620 м2) (до вул. Баронча);
замощено трамвайну колію і проїзну частину бруківкою площею 1320 м2 (до вул. Баронча);
замощено тротуари до перехрестя з вул. Баронча.

Зараз проводяться роботи по влаштуванні піщано-щебеневої основи під трамвайні колії на ділянці від вул. Баронча до вул. Циганівка.

«На вул. Замарстинівська ремонтні роботи продовжуються. Щоденно на цьому обꞌєкті працює 48−50 осіб і техніка. Ремонтні бригади замінюють інженерні мережі, облаштовують тротуари, прокладають трамвайну колію. Дорожнє покриття замощуємо бруківкою. Тобто вже зараз ми можемо бачити як вулиця буде виглядати в майбутньому.

Однією з найскладніших робіт, звичайно, є заміна колектора. Також залишається замінити водопровід у напрямку до вул. Гайдамацької і, відповідно, потім облаштувати дорожнє полотно у двох напрямках — до вул. Гайдамацької і вул. Торфꞌяної", — розповіла Ірина Маруняк, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.

На проїзній частині вул. Замарстинівської облаштовують острівці безпеки. Що, за словами Андрія Білого, заступника директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, забезпечить безпеку як для пішоходів так і для водіїв.

«Проектом реконструкції вул. Замарстинівської не було передбачено ремонт трамвайного кільця, що на вул. Торфꞌяній. Оскільки це трамвайне кільце в поганому стані, то будемо його ремонтувати, швидше за все, за кошт ЛКП „Львівелектротранс“», — додав Андрій Білий, заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

За інформацією Віктора Онищука, інженера ТзОВ «Онур», у зв’язку з несприятливими погодними умовами — дощами, які спричинювали затоплення і замулення місць розриттів, де проводяться роботи із заміни інженерних мереж, ремонтні роботи були ускладнені. Тому відкриття для проїзду першої ділянки дороги — від вул. Липинського до вул. Цинагівка — відбудеться в середині липня.

Нагадаємо, 16 лютого 2018 р, ЛКП «Львівавтодор» отримало дозвіл від Державної архітектурно-будівельної інспекції на проведення будівельних робіт на об’єкті «Реконструкція вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної)». Виконує роботи ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Ціна договору реконструкції вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної)", який ЛКП «Львівавтодор» уклав з переможцем тендеру ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», — 84 476 020,00 грн.

Ремонтні роботи розпочалися з 5 березня 2018 р. Саме тоді було зроблено підготовчі і демонтажні роботи. Проведено демонтаж трамвайних рейок, роботи по зняттю верхньої частини дороги — асфальту і бруківки. Демонтовано контактну мережу і зовнішнє освітлення. Однак роботи були призупиненні через виявлення нестійких ґрунтів — плавунів. Після проведення додаткових геологічних досліджень і внесення змін до проекту реконструкції вул. Замарстинівська, 8 червня 2018 р. ремонтні роботи відновлено.

Проект «Реконструкція вулиці Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торфꞌяної) у м. Львові» виготовлений у 2015 р інститутом ДПІ «Містопроект» ЛМР на замовлення департаменту житлового господарства та інфраструктури і у 2017р переданий для його реалізації замовнику нижчого рівня — ЛКП «Львівавтодор». У травні 2017р укладено угоду з ДП «Спеціалізована державна експертна організація — Центральна служба Української державної будівельної експертизи» на проведення експертизи проекту по об'єкту. За дорученням Центральної служби експертизи, експертизу проекту виконала філія ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Львівській області. Дата оголошення тендеру — 28 вересня 2017 року.

Проектом передбачено:

— реконструкція вулиці з трамвайними коліями — 0,899 км;

— перекладка каналізаційного колектора по вул. Замарстинівській в межах реконструкції вулиці, заміну ділянок колекторів з бокових вулиць, заміна усіх випусків з житлових будинків та випусків з дощових ринв, заміна усіх дощоприймачів та їх приєднань до вуличних колекторів з влаштуванням гідрозатворів, влаштування колодязів та камер на підключенні до каналізаційної мережі. Діаметр проектованих колекторів 200−2000 мм;

— заміна чавунного водопроводу діаметром 150−200 мм вздовж вул. Замарстинівської, заміна ділянок водопроводів з бокових вулиць, влаштування пожгідрантів та запірної арматури, влаштування колодязів на підключенні водопроводів з бокових вулиць;

— влаштування дренажу дорожнього полотна;

— влаштування зовнішнього освітлення;

— захист мереж електропостачання, систем зв'язку;

-заміна газопроводів середнього і низького тисків;

— влаштування контактної мережі трамваю.
   Новини по темі: Суспільство
Рішення ПАРЄ: Українська делегація допускає можливість призупинення участі в асамблеї...
25-06-2019, 08:52  >>> 
Рішення ПАРЄ про повернення Росії: які країни проголосували "за"...
25-06-2019, 08:51  >>> 
Україна веде активні переговори з МВФ щодо нової програми — Маркарова...
25-06-2019, 08:47  >>> 
Два котли на ТЕЦ-1 потребують негайного ремонту: вартість робіт близько 13 млн грн...
24-06-2019, 20:52  >>> 
31 львівський випускник склав ЗНО на 200 балів та отримає премію від міста...
24-06-2019, 20:51  >>> 
Вул. Замарстинівську ремонтують: завершено заміну колектора від вул. Липинського до вул. Торф’яної...
24-06-2019, 20:48  >>> 
У зоні проведення ООС загинув боєць Анатолій Сорочинський...
24-06-2019, 20:44  >>> 
   АктуальноАктуально
Рішення ПАРЄ: механізм санкцій скасований, Росія може повертатися...
25-06-2019, 08:45  >>> 
У Львові відбудеться велосипедний захід «Велозаїзд по Львову»...
07-06-2019, 11:28  >>> 
На Рівненщині впав вертоліт Сухопутних військ, екіпаж загинув...
30-05-2019, 09:12  >>> 
   ПолітикаПолітика
ЦВК вдруге відмовила Онищенку у реєстрації кандидатом в нардепи...
25-06-2019, 08:49  >>> 
ЦВК зареєструвала ще 722 кандидатів у Раду...
25-06-2019, 08:46  >>> 
У Путіна не планують зустріч з Зеленським на саміті G20...
24-06-2019, 08:18  >>> 
   Діловий світДіловий світ
На 29% зросли надходження екологічного податку до державного бюджету від Львівщини за п’ять місяців 2019 року...
24-06-2019, 11:06  >>> 
Від платників Львівщини надійшло до казни за п’ять місяців 2019 року майже 428 мільйонів гривень плати за землю...
24-06-2019, 10:55  >>> 
Гривня зміцнилася до долара та євро...
24-06-2019, 10:49  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Рішення ПАРЄ: Українська делегація допускає можливість призупинення участі в асамблеї...
25-06-2019, 08:52  >>> 
Рішення ПАРЄ про повернення Росії: які країни проголосували "за"...
25-06-2019, 08:51  >>> 
Україна веде активні переговори з МВФ щодо нової програми — Маркарова...
25-06-2019, 08:47  >>> 
   ВладаВлада
Рада затвердила нових заступників міського голови та оновила склад виконкому...
20-06-2019, 15:45  >>> 
Мер Львова прокоментував призначення своїх заступників та оновлення складу виконавчого комітету ЛМР...
20-06-2019, 15:42  >>> 
Робочий візит Міністра освіти та науки України Лілії Гриневич на Львівщину...
20-06-2019, 11:36  >>> 
   КультураКультура
Львів’ян запрошують на Всеукраїнську прощу у Страдч...
24-06-2019, 15:03  >>> 
У Львові римо-католицька громада організовує урочистості з нагоди щорічного вшанування Матері Божої...
24-06-2019, 11:05  >>> 
Львів’ян запрошують на святкування храмового празника Святого Онуфрія...
21-06-2019, 18:48  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
08:52 Рішення ПАРЄ: Українська делегація допускає можливість призупинення участі в асамблеї
08:51 Рішення ПАРЄ про повернення Росії: які країни проголосували "за"
08:49 ЦВК вдруге відмовила Онищенку у реєстрації кандидатом в нардепи
08:47 Україна веде активні переговори з МВФ щодо нової програми — Маркарова
08:46 ЦВК зареєструвала ще 722 кандидатів у Раду
08:45 Рішення ПАРЄ: механізм санкцій скасований, Росія може повертатися
20:52 Два котли на ТЕЦ-1 потребують негайного ремонту: вартість робіт близько 13 млн грн
20:51 31 львівський випускник склав ЗНО на 200 балів та отримає премію від міста
20:48 У Львові на вул. Зеленій, 151 виявлено 10 індикаторних трубок: фахівці встановили, що знахідна не становить загрози
20:48 Вул. Замарстинівську ремонтують: завершено заміну колектора від вул. Липинського до вул. Торф’яної

   Анонси
У Львові відбудеться IIІ Міжнародний фестиваль музики Маттіаса Кендлінгера...
24-06-2019, 20:49  >>> 
У Львові відбудеться щорічна бізнес-конференція Lviv IT Jazz 2019...
24-06-2019, 16:38  >>> 
До участі у фестивалі «Ніч у Львові» запрошують музеї та волонтерів...
24-06-2019, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования