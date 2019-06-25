Триває ремонт вул. Замарстинівської: завершено заміну колектора від вул. Липинського до вул. Торф’яної Суспільство | 24-06-2019, 16:35 0 198

Продовжуються роботи з реконструкції вул. Замарстинівської, на ділянці від вул. Липинського до вул. Гайдамацької. До кінця цього року планують повністю закінчити цей об’єкт і відкрити його для руху транспорту. Дорога залишиться у тих відстанях, яких була до ремонту. Також вона буде вимощена бруківкою. Вся бруківка, яка була демонтована, використовується для замощення дорожнього покриття.

За інформацією ЛКП «Львівавтодор», станом на сьогодні прокладено 343 м каналізаційного колектору діаметром 1600 мм на ділянці від вул. Липинського до вул. Гайдамацької (роботи проводяться двома захватками):



перша захватка — від вул. Липинського до будинку № 70 (прокладено 253 м, ще залишилось на захватці 45 м);

друга захватка — від будинку № 70 до вул. Гайдамацької (прокладено 90 м, ще залишилось на захватці 240 м).



На ділянці від вул. Липинського до вул. Торф’яної завершено влаштування каналізаційних колекторів: прокладено 138 м каналізаційного колектору діаметром 800 мм, та 15 м діаметром 400 мм. На даний час на цій ділянці виконується підключення будинків та ринв до каналізації.



Також, прокладено:



480 м водопроводу діаметром 160 мм (до вул. Дашкевича);

прокладено трамвайну колію, довжиною 295 м (до вул. Баронча);

укладено плити під трамвайну колію — 310 м. п. (620 м2) (до вул. Баронча);

замощено трамвайну колію і проїзну частину бруківкою площею 1320 м2 (до вул. Баронча);

замощено тротуари до перехрестя з вул. Баронча.



Зараз проводяться роботи по влаштуванні піщано-щебеневої основи під трамвайні колії на ділянці від вул. Баронча до вул. Циганівка.



«На вул. Замарстинівська ремонтні роботи продовжуються. Щоденно на цьому обꞌєкті працює 48−50 осіб і техніка. Ремонтні бригади замінюють інженерні мережі, облаштовують тротуари, прокладають трамвайну колію. Дорожнє покриття замощуємо бруківкою. Тобто вже зараз ми можемо бачити як вулиця буде виглядати в майбутньому.



Однією з найскладніших робіт, звичайно, є заміна колектора. Також залишається замінити водопровід у напрямку до вул. Гайдамацької і, відповідно, потім облаштувати дорожнє полотно у двох напрямках — до вул. Гайдамацької і вул. Торфꞌяної", — розповіла Ірина Маруняк, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.



На проїзній частині вул. Замарстинівської облаштовують острівці безпеки. Що, за словами Андрія Білого, заступника директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, забезпечить безпеку як для пішоходів так і для водіїв.



«Проектом реконструкції вул. Замарстинівської не було передбачено ремонт трамвайного кільця, що на вул. Торфꞌяній. Оскільки це трамвайне кільце в поганому стані, то будемо його ремонтувати, швидше за все, за кошт ЛКП „Львівелектротранс“», — додав Андрій Білий, заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.



За інформацією Віктора Онищука, інженера ТзОВ «Онур», у зв’язку з несприятливими погодними умовами — дощами, які спричинювали затоплення і замулення місць розриттів, де проводяться роботи із заміни інженерних мереж, ремонтні роботи були ускладнені. Тому відкриття для проїзду першої ділянки дороги — від вул. Липинського до вул. Цинагівка — відбудеться в середині липня.



Нагадаємо, 16 лютого 2018 р, ЛКП «Львівавтодор» отримало дозвіл від Державної архітектурно-будівельної інспекції на проведення будівельних робіт на об’єкті «Реконструкція вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної)». Виконує роботи ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Ціна договору реконструкції вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної)", який ЛКП «Львівавтодор» уклав з переможцем тендеру ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», — 84 476 020,00 грн.



Ремонтні роботи розпочалися з 5 березня 2018 р. Саме тоді було зроблено підготовчі і демонтажні роботи. Проведено демонтаж трамвайних рейок, роботи по зняттю верхньої частини дороги — асфальту і бруківки. Демонтовано контактну мережу і зовнішнє освітлення. Однак роботи були призупиненні через виявлення нестійких ґрунтів — плавунів. Після проведення додаткових геологічних досліджень і внесення змін до проекту реконструкції вул. Замарстинівська, 8 червня 2018 р. ремонтні роботи відновлено.



Проект «Реконструкція вулиці Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торфꞌяної) у м. Львові» виготовлений у 2015 р інститутом ДПІ «Містопроект» ЛМР на замовлення департаменту житлового господарства та інфраструктури і у 2017р переданий для його реалізації замовнику нижчого рівня — ЛКП «Львівавтодор». У травні 2017р укладено угоду з ДП «Спеціалізована державна експертна організація — Центральна служба Української державної будівельної експертизи» на проведення експертизи проекту по об'єкту. За дорученням Центральної служби експертизи, експертизу проекту виконала філія ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Львівській області. Дата оголошення тендеру — 28 вересня 2017 року.



Проектом передбачено:



— реконструкція вулиці з трамвайними коліями — 0,899 км;



— перекладка каналізаційного колектора по вул. Замарстинівській в межах реконструкції вулиці, заміну ділянок колекторів з бокових вулиць, заміна усіх випусків з житлових будинків та випусків з дощових ринв, заміна усіх дощоприймачів та їх приєднань до вуличних колекторів з влаштуванням гідрозатворів, влаштування колодязів та камер на підключенні до каналізаційної мережі. Діаметр проектованих колекторів 200−2000 мм;



— заміна чавунного водопроводу діаметром 150−200 мм вздовж вул. Замарстинівської, заміна ділянок водопроводів з бокових вулиць, влаштування пожгідрантів та запірної арматури, влаштування колодязів на підключенні водопроводів з бокових вулиць;



— влаштування дренажу дорожнього полотна;



— влаштування зовнішнього освітлення;



— захист мереж електропостачання, систем зв'язку;



-заміна газопроводів середнього і низького тисків;



— влаштування контактної мережі трамваю.