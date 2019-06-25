У зоні проведення ООС загинув боєць Анатолій Сорочинський Суспільство | 24-06-2019, 20:44 0 147 Громада Львова сумує та співчуває рідним і близьким новітнього Героя. Стало відомо, що у суботу, 22 червня, у зоні проведення ООС загинув львів’янин Анатолій Сорочинський. Як інформує Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, 30-річний військовослужбовець проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила. Інформацію щодо прощання та похорону буде повідомлено додатково.



«У суботу, 22 червня, у зоні проведення ООС загинув боєць Сорочинський Анатолій Ярославович. 30-річний військовослужбовець з позивним «Жмурик» проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді ім. короля Данила, на війну пішов ще у 2015 році добровольцем у складі «Айдару».



Боєць підірвався на протипіхотній міні близько 18 години. Для того, щоб вивезти тіло з небезпечної зони, було задіяно пошукову групу з 7 осіб.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять вірним синам України!", — йдеться у повідомленні Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій.