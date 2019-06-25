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Вул. Замарстинівську ремонтують: завершено заміну колектора від вул. Липинського до вул. Торф’яної
|Суспільство | 24-06-2019, 20:48
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Продовжуються роботи з реконструкції вул. Замарстинівської, на ділянці від вул. Липинського до вул. Гайдамацької. До кінця цього року планують повністю закінчити цей об’єкт і відкрити його для руху транспорту. Дорога залишиться у тих відстанях, яких була до ремонту. Також вона буде вимощена бруківкою. Вся бруківка, яка була демонтована, використовується для замощення дорожнього покриття.
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