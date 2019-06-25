Вул. Замарстинівську ремонтують: завершено заміну колектора від вул. Липинського до вул. Торф’яної Суспільство | 24-06-2019, 20:48 0 265



Продовжуються роботи з реконструкції вул. Замарстинівської, на ділянці від вул. Липинського до вул. Гайдамацької. До кінця цього року планують повністю закінчити цей об’єкт і відкрити його для руху транспорту. Дорога залишиться у тих відстанях, яких була до ремонту. Також вона буде вимощена бруківкою. Вся бруківка, яка була демонтована, використовується для замощення дорожнього покриття.