31 львівський випускник склав ЗНО на 200 балів та отримає премію від міста Суспільство | 24-06-2019, 20:51 0 163

З 2010 року Львів займає перші місця в Україні за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Цей рік не став винятком: 31 учень Львова набрав найвищі бали на зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 року.

Так, 13 учнів отримали 200 балів з математики, по 5 — з англійської та української мов, по 3 — з історії і хімії, 2 — з фізики та 1 — з біології. Зазначимо, що один учень отримав по 200 балів з 2 предметів: з математики та з фізики.



«В рамках реалізації програми підтримки обдарованої молоді, ті абітурієнти, які отримали 200 балів, зможуть отримати 5 000 гривень, 400-сотники — 10 000 гривень, ті, хто набере 600 балів з трьох предметів відповідно, отримають міську премію у розмірі 20 000 гривень», — розповіла начальниця управління освіти Зоряна Довганик.



«Мудрі діти, які навчаються у Львові і показують найвищі результати, — для мене це велика честь. Львів гордий за дітей, які старалися, багато працювали і отримали прекрасний результат. Вітаємо, будемо максимально допомагати.



Також щороку від міста ми маємо невелику фінансову подяку для тих дітей, які показують найкращі результати на ЗНО: за 200 балів даємо 5 тис. грн і за 400 балів даємо 10 тис. грн.



Мені приємно, що вже кілька років поспіль наші інвестиції в освіту дають свій результат. Ми змінили принцип розподілу бюджетних коштів, і зараз галузь освіти отримує багато бюджетних коштів. Бо розумні діти — це наше майбутнє. Ми і надалі будемо працювати по програмі «Львів 2020″, і максимально запроваджувати в нашій освіті інноваційні та креативні речі», — зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.



У 2017 році таких учнів, які отримали 200 та 400 балів, також було 31, а у 2018 році — 17.



Нагадаємо, що з метою створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та обдарувань, заохочення за успіхи у навчанні та науковій діяльності 22 березня 2018 року на сесії Львівської міської ради прийняли програму підтримки обдарованої молоді міста Львова зі змінами, а саме відзначення грошовою винагородою за результатами ЗНО з базових дисциплін.