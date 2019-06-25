Два котли на ТЕЦ-1 потребують негайного ремонту: вартість робіт близько 13 млн грн Суспільство | 24-06-2019, 20:52 0 178

ЛМКП «Львівтеплоенерго» готується до нового опалювального сезону. Найбільшим об’єктом підприємства, від якого подається тепло і гаряча вода мешканцям Сихівського, Франківського і Личаківського районів є львівська ТЕЦ-1. Станом на сьогодні на ТЕЦ-1 негайного ремонту потребують два котли — ПК-9 і ВК-3. На ремонт цих двох котлів необхідно приблизно 13 млн. грн. За словами Ірини Маруняк, заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР спільно з керівництвом ЛМКП «Львівтеплоенерго» звернулися до депутатських комісій — комісії інженерного господарства, транспорту та зв’язку, а також до комісії фінансів та планування бюджету, про виділення коштів на ремонт котлів на ТЕЦ-1, адже надійна і безаварійна робота ТЕЦ є стратегічно важливою для міста.

«Два тижні тому виникла аварійна ситуація на ПК-9 на львівській ТЕЦ-1. У зв’язку з виходом з ладу парового котла № 9, на 16 годин було зупинено подачу гарячої води мешканцям Сихова. Роботу цього котла вдалося відновили і зараз він працює. Однак з огляду на його технічний стан, цей котел потребує негайного ремонту. На його ремонт потрібно орієнтовно 9 млн. грн. Також ремонту потребує ВК-3. На ремонт цього котла потрібно приблизно 4 млн. грн.



Тому спільно з керівництвом ЛМКП «Львівтеплоенерго» ми ходили на засідання інженерної і бюджетної комісій, і мали спільне виїзне засідання з депутатами на «Львівтеплоенерго», де тепловики чітко обґрунтували, що для того, щоб якісно підготуватися до опалювального сезону, необхідно відремонтувати ці котли. Дуже сподіваємося, що необхідні кошти будуть виділені на найближчій сесії.



Нагадаю, що львівська ТЕЦ-1 подає гарячу воду не лише до Сихівського, але й до Франківського і Личаківського районів. Назагал 70% опалення міста Львова здійснюється від ТЕЦ-1. Тому ТЕЦ-1 — це стратегічно важливий об’єкт, і від його справного стану залежить життєдіяльність міста. Тому зараз ми особливо гостро акцентуємо на цьому увагу, адже маємо літо і маємо сприятливий час, щоб відремонтувати котли", — розповіла Ірина Маруняк.



За інформацією ЛМКП «Львівтеплоенерго», обидва котли — ПК-9 і ВК-3, вже старі і давно працюють на ТЕЦ-1. Так, ПК-9 — це паровий котел фірми «Борзіг», 1937 року випуску, а в експлуатації на ТЕЦ-1 — з 1951 року. Продуктивність цього котла 70 т/год.



«Натомість ВК-3 — це водогрійний котел, приблизно з таких же років у роботі, від якого тепло виробляється для Сихівського масиву. Минулого року на ВК-3 частково були замінені ширми — нижній ярус ширм. Зараз термінової заміни потребує верхній ярус. Потрібно закупити і встановити нові ширми. У разі невиконання цих робіт, стабільне проходження опалювального сезону опиняється під загрозою», — наголосив головний інженер ЛМКП «Львівтеплоенерго» Володимир Штейбарт.



Нагадаємо, на балансі ЛМКП «Львівтеплоенерго» знаходиться більше 100 котелень і ЦТП, 433 км. теплових мереж різного діаметру, та найбільші об’єкти теплопостачання Львова — ТЕЦ-1, ТЦ «Північна» і ТЦ «Південна». Підприємство подає опалення до понад 1600 житлових будинків.