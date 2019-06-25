Рішення ПАРЄ: Українська делегація допускає можливість призупинення участі в асамблеї Суспільство | 25-06-2019, 08:52 0 145 Після повернення повноважень делегації РФ в ПАРЄ українська делегація може призупинити свою участь в асамблеї.



Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявила в.о. голови комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Марія Іонова.



"Делегація збереться і буде вирішувати. В принципі, ми не бачимо себе в одному залі з росіянами. Ми просто припинимо участь України в літній сесії. І взагалі я не знаю, чи можна буде туди повертатися, якщо чесно", - підкреслила вона.



Народний депутат сказала, що українська делегація протестуватиме під час процедури повернення повноважень членів делегації РФ у вівторок.



"Ми будемо протестувати. І коли вони залишаться в залі, ми покинемо його. Нехай вони голосують за Генерального секретаря ПАРЄ без України", - розповіла Іонова.



В.о. голови комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції нагадала, що 6 з 11 депутатів з делегації РФ перебувають під світовими санкціями, оскільки вони голосували за введення військ в Україну.



"Члени парламентської асамблеї здійснюють самогубство, це початок руйнування самої організації", - заявила Іонова, коментуючи резолюцію про повернення делегації РФ.



За її словами, в останні 5 років у подібних критичних ситуаціях на допомогу приходив п'ятий президент Петро Порошенко - "він включався і просто дзвонив кому треба, тримав зв'язок і з Меркель, і з іншими".



Іонова зауважила, що в адміністрації президента Зеленського двічі проігнорували офіційні звернення представників української делегації в ПАРЄ, які пропонували зустрітися з президентом перед його візитом до Франції, щоб розповісти "про всі загрози, оскільки розуміли позицію французів".



Вона додала, що німці і французи "сьогодні і останнім часом не приховували свою проросійську політику".



Нагадаємо:



Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію для повернення до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу.

Попри нічне голосування, яке є безпрецедентним для асамблеї, явка депутатів була навіть вища за звичайну. За резолюцію проголосувало 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Рішення, ухвалене у Страсбурзі, принципово змінює санкційний механізм.

