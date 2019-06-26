У Львові для людей літнього віку організували цикл подорожей «Мандрівки рідним краєм-3» Суспільство | 25-06-2019, 20:44 0 132

Дідусі та бабусі, які перебувають на обслуговуванні у Львівському міському територіальному центрі, продовжують мандрувати Львівщиною. Цього разу поважні туристи побували на Старосамбірщині — відвідали монастир св. Онуфрія, що у с. Лаврів.

Як повідомили в управлінні соціального захисту ЛМР, на цикл подорожей, що має назву «Мандрівки рідним краєм», з бюджету міста скерували майже 40 тис. грн. Загалом ці кошти передбачено на 7 мандрівок. Заплановано, що літні львів’яни ще відвідають Страдч, Зарваницю, Золочів, Кульчиці і Трускавець. Одна мандрівка, зокрема до смт. Славське, уже відбулась.



На Старосамбірщині мандрівники відвідали монастир св. Онуфрія, заснований ще в часи розвитку Галицько-Волинського князівства. Засновником монастиря вважається галицький князь Лев Данилович. Найціннішою місцевою пам`яткою є Онуфріївська церква — єдиний збережений західноукраїнський храм 13 ст. у візантійському стилі.



«Монах отець Юстин провів захопливу екскурсію територією монастиря, відправив Божественну літургію за здоров`я подорожуючих. А ще львів`яни набрали воду з цілющого джерела, що на території монастиря: в спекотний день це було дуже доречно. Відпочивши та набравшись позитивної енергії, літні люди бадьорі та веселі приїхали до рідного Львова», — додали у терцентрі.



Слід зауважити, що у мандрівці взяли участь 30 літніх людей. А загалом до усіх подорожей у територіальному центрі планують залучити щонайменше 200 своїх підопічних. Усі мандрівки повинні відбутись упродовж червня-жовтня цього року.